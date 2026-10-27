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المرأة

كيف تساعدين طفلك على التعبير عن احتياجاته التعليمية؟

Lebanon 24
27-10-2026 | 17:00
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يحتاج الأطفال الذين يواجهون صعوبات في التعلّم إلى دعم مستمر خلال سنوات الدراسة، سواء من الأهل أو المعلمين أو المتخصصين في التربية. لكن مع التقدم في العمر والانتقال إلى مراحل تعليمية أكثر استقلالية، يصبح من الضروري أن يتعلم الطفل كيفية فهم احتياجاته والتعبير عنها، بدلاً من الاعتماد الكامل على الآخرين.

وتبدأ هذه الرحلة منذ الطفولة، من خلال تعزيز ثقة الطفل بنفسه، ومساعدته على اكتشاف قدراته، وتعليمه كيفية طلب المساعدة المناسبة عندما يواجه تحديات في التعلّم.

بناء الثقة بالنفس وفهم صعوبات التعلّم

من المهم أن يدرك الطفل أن مواجهة صعوبة في مادة دراسية معينة لا تعني أنه أقل قدرة من زملائه، بل إن لكل شخص طريقة مختلفة في استيعاب المعلومات والتعامل معها. لذلك، ينبغي مساعدة الأطفال على تقبّل التحديات التي يواجهونها، والتعرف إلى نقاط قوتهم، والاستفادة من الوسائل المتاحة لتحسين أدائهم.

كما يُستحسن تدريبهم على شرح ما يصعب عليهم فهمه، وتحديد نوع الدعم الذي يحتاجون إليه، حتى يتمكنوا من المشاركة في الصف والتفاعل مع المعلمين بثقة أكبر.

تعليم الطفل مهارات التواصل الفعّال

قد يجد بعض الأطفال الذين يعانون من صعوبات التعلّم صعوبة في التعبير عن أفكارهم أو فهم وجهات نظر الآخرين، وقد تؤثر طريقة حديثهم أو نبرة صوتهم في تواصلهم مع المحيطين بهم.

ولهذا، من المفيد تعريفهم بأساليب التواصل المختلفة، ومساعدتهم على التمييز بين التعبير الهادئ والواضح عن الاحتياجات، والتواصل العدواني أو السلبي. ويمكن تنمية هذه المهارات من خلال تمثيل مواقف تحدث داخل الصف، ومناقشة تجاربهم اليومية، وتعليمهم أهمية اختيار الكلمات المناسبة والوقت الملائم للتحدث.

متى يجب إخبار الطفل بصعوبات التعلّم التي يواجهها؟

يمكن البدء في توضيح هذه المسائل للطفل منذ السنوات الأولى من المدرسة، خصوصاً عندما يلاحظ أنه يواجه تحديات لا يواجهها زملاؤه، مثل صعوبة القراءة أو الكتابة.

ومن الأفضل التعامل مع الأمر بصراحة تتناسب مع عمره، بدلاً من تركه يفسر الصعوبات التي يواجهها على أنها دليل على ضعف قدراته. فإذا كان الطفل بحاجة إلى تقييم متخصص، يمكن للأهل شرح أن الهدف هو معرفة أسباب هذه الصعوبة واكتشاف الطرق التي تساعده على التعلّم بصورة أفضل.

ومع تقدمه في العمر، يمكن تعريفه بالمصطلحات المرتبطة بحالته، مثل عسر القراءة، باستخدام لغة واضحة وأمثلة بسيطة. فعلى سبيل المثال، يمكن تشبيه الدماغ بمكتبة تضم ملفات كثيرة من المعلومات، وقد يحتاج بعض الأشخاص إلى وقت إضافي للعثور على المعلومة المناسبة.

وفي الوقت نفسه، ينبغي عدم التركيز على جوانب الضعف وحدها، بل مساعدة الطفل على اكتشاف المجالات التي يتميز فيها، سواء في الرياضة أو الفن أو العلوم أو غيرها، حتى لا يربط نجاحه في الحياة بقدرته على التفوق في جميع المواد الدراسية.

كيف نُعدّ الطفل للاعتماد على نفسه؟

مع الانتقال إلى المرحلة الثانوية، يصبح من المهم منح الطلاب مساحة أكبر لتحمل مسؤولية تعلّمهم، وتشجيعهم على التحدث مباشرة مع معلميهم بشأن الصعوبات التي يواجهونها، وطلب التسهيلات أو الموارد التي تساعدهم على تحقيق أهدافهم.

أما عند الوصول إلى الجامعة، فمن المفترض أن يكون الطالب قد اكتسب قدراً أكبر من الثقة والقدرة على تحديد احتياجاته والتواصل بشأنها دون تردد.

إن تعليم الطفل الدفاع عن احتياجاته لا يقتصر على تحسين تجربته المدرسية، بل يمنحه مهارة أساسية تساعده على اتخاذ القرارات، ومواجهة التحديات، وبناء علاقات صحية، وتحقيق الاستقلالية في مختلف مراحل حياته.

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