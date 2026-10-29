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أظافركِ ضعيفة وسريعة التكسر؟ زيت طبيعي قد يساعدكِ على حمايتها

Lebanon 24
29-10-2026 | 07:25
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أظافركِ ضعيفة وسريعة التكسر؟ زيت طبيعي قد يساعدكِ على حمايتها
أظافركِ ضعيفة وسريعة التكسر؟ زيت طبيعي قد يساعدكِ على حمايتها photos 0
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تعاني كثير من النساء من جفاف الأظافر وتكسرها المتكرر، ما يدفعهن إلى البحث عن وسائل طبيعية للعناية بها والحفاظ على مظهرها الصحي. ويُعدّ زيت الجوجوبا من الخيارات التي قد تساعد على ترطيب الأظافر والجلد المحيط بها، بفضل قوامه الخفيف وخصائصه المرطبة.
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ويساعد الاستخدام المنتظم لزيت الجوجوبا على تقليل الجفاف وتحسين مرونة سطح الظفر، إلى جانب تليين الجلد المحيط بالأظافر والحد من ظهور الزوائد الجلدية الجافة. كما يمنح الأظافر مظهراً أكثر نعومة ولمعاناً، وقد يخفف التكسر الناتج عن نقص الترطيب.

أما طريقة استخدامه، فتقوم على وضع قطرة صغيرة من الزيت على كل ظفر والجلد المحيط به، ثم تدليك المنطقة بلطف حتى يتوزع الزيت. ويُنصح بتكرار هذه الخطوة يومياً، خصوصاً قبل النوم أو بعد غسل اليدين.

وللحصول على عناية أفضل، يمكن استخدام كريم مرطب لليدين وارتداء القفازات عند التعامل المتكرر مع الماء والمنظفات.

ورغم فوائده في الترطيب، لا يُعدّ زيت الجوجوبا علاجاً لجميع أسباب ضعف الأظافر، إذ قد يرتبط التكسر المستمر بعوامل أخرى تستدعي استشارة الطبيب، خصوصاً عند ملاحظة تغيرات في لون الأظافر أو شكلها.
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