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المرأة

8 أخطاء شائعة عند استخدام واقي الشمس... تجنّبيها لحماية بشرتكِ

Lebanon 24
30-10-2026 | 00:00
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8 أخطاء شائعة عند استخدام واقي الشمس... تجنّبيها لحماية بشرتكِ
8 أخطاء شائعة عند استخدام واقي الشمس... تجنّبيها لحماية بشرتكِ photos 0
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ينصح أطباء الجلدية باستخدام واقي الشمس يومياً للحد من أضرار الأشعة فوق البنفسجية على البشرة، إلا أن فعاليته ترتبط بطريقة استخدامه والالتزام بالتعليمات الصحيحة. وفيما يلي أبرز الأخطاء الشائعة عند استخدام واقي الشمس وطرق تجنبها.

1. استخدام واقي الشمس في فصل الصيف فقط

تصل الأشعة فوق البنفسجية إلى البشرة حتى في الأيام الغائمة وخلال فصل الشتاء، كما يمكن لبعض أنواعها المرور عبر زجاج النوافذ. لذلك، يُنصح باستخدام واقي الشمس على مدار العام، خاصة عند التعرض لأشعة الشمس.

2. وضع كمية غير كافية من الواقي

يؤدي استخدام كمية قليلة من واقي الشمس إلى تقليل مستوى الحماية الفعلية مقارنة بمعامل الحماية الموضح على العبوة. وتُستخدم عادةً كمية تقارب ملعقة صغيرة للوجه والرقبة، مع الحرص على تغطية جميع المناطق المكشوفة.

3. إهمال إعادة تطبيق واقي الشمس

تتراجع الحماية مع مرور الوقت، خصوصاً نتيجة التعرق والاحتكاك والتعرض للماء. ولهذا، يُنصح بإعادة وضع الواقي كل ساعتين تقريباً أثناء البقاء في الخارج، وبعد السباحة أو التعرق الشديد، وفقاً لتعليمات المنتج.

4. وضع الواقي قبل الخروج مباشرة

تحتاج كثير من مستحضرات الوقاية من الشمس إلى وقت لتكوين طبقة متجانسة على البشرة. لذلك، يُفضل وضعها قبل التعرض للشمس بنحو 15 دقيقة، أو وفقاً للمدة المحددة على العبوة.

5. إغفال بعض المناطق المعرضة للشمس

تُعد الأذنان والرقبة ومؤخرة العنق وظهر اليدين والقدمين من المناطق التي قد لا تحصل على الحماية الكافية. كما يُنصح باستخدام مرطب شفاه يحتوي على معامل حماية من الشمس لحماية الشفتين من تأثير الأشعة فوق البنفسجية.

6. الاعتماد على مستحضرات التجميل وحدها

رغم احتواء بعض كريمات الأساس ومستحضرات التجميل على معامل حماية من الشمس، فإن الكمية المستخدمة منها غالباً لا توفر الحماية المطلوبة. لذلك، يُفضل استخدام واقي الشمس أولاً، ثم تطبيق مستحضرات التجميل بعده.

7. استخدام واقي شمس منتهي الصلاحية أو سيئ التخزين

قد تتراجع فعالية مكونات الحماية عند انتهاء صلاحية المنتج أو تعرضه لظروف تخزين غير مناسبة. لذا، ينبغي التحقق من تاريخ الصلاحية، وتجنب ترك العبوة داخل السيارة أو في أماكن شديدة الحرارة.

8. الاعتقاد بأن البشرة الداكنة لا تحتاج إلى واقي الشمس

يوفر الميلانين الموجود في البشرة قدراً من الحماية الطبيعية، لكنه لا يمنع جميع أضرار الأشعة فوق البنفسجية. فالبشرة الداكنة معرضة أيضاً للحروق الشمسية والتصبغات وبعض الأضرار طويلة الأمد، ما يجعل استخدام واقي الشمس ضرورياً لمختلف أنواع البشرة.

أهمية العناية المتكاملة بالبشرة والشعر

تعتمد الحماية الفعالة من الشمس على اختيار واقٍ مناسب، واستخدام كمية كافية منه، وتجديده بانتظام، إلى جانب الاستعانة بالملابس الواقية والقبعات والنظارات الشمسية عند الحاجة.

كما تستدعي البقع الجلدية أو الشامات التي تتغير في اللون أو الحجم أو الشكل مراجعة طبيب الجلدية لتقييمها.

أما العناية بالشعر، فتبدأ بعادات بسيطة تشمل استخدام الماء الفاتر، وتوزيع الشامبو على فروة الرأس، ووضع البلسم على أطراف الشعر، والتجفيف بلطف، وتقليل التعرض للحرارة المرتفعة. وفي حال استمرار تساقط الشعر بصورة ملحوظة أو حدوث تغير مفاجئ في كثافته، يُنصح بمراجعة طبيب الجلدية لتحديد السبب واختيار العلاج المناسب.

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مع مرور الوقت

ميلاني

التزام

الملا

الشام

ميلان

العلا

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