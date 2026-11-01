بسبب خاتم.. عارضة أزياء تثير التكهنات! (صورة)

ظهرت عارضة الأزياء الجنوب أفريقية كانديس سوانبول وهي ترتدي خاتماً ذهبياً في إصبع الزواج، في وقت تشتد فيه علاقتها العاطفية مع نجم الأميركية ، الفائز بلقب "السوبر بول" سبع مرات، بحسب موقع "تي إم زي".

وظهرت سوانبول، للمرة الأولى منذ انتشار الشائعات عن علاقتها ببرادي، خلال خروجها في 30 تشرين الأول، مرتدية سروالاً ضيقاً وقميصاً أسودين، وخاتماً كبيراً لافتاً في إصبع الزواج.

ونقل الموقع عن مصادر أن يلتقيان بشكل شبه يومي خلال الأسبوع الماضي في مبنى سكني قريب من منزل برادي في منطقة ميامي، بما في ذلك اللقاء الذي ارتدت خلاله الخاتم، مشيرة إلى رصد سيارتيهما تدخلان وتخرجان من مرآب المبنى. كما أفادت المصادر بأن سوانبول شوهدت، الاثنين الماضي، تقود سيارتها حول المبنى قبل أن تستقل سيارة مع برادي.

وكانت مصادر أخرى قد أكدت للموقع أن برادي وسوانبول بدآ المواعدة في حزيران، وأنهما يتمهّلان في علاقتهما ويحرصان على الابتعاد عن الأضواء، وهو ما تعكسه لقاءاتهما الأخيرة.

ولم يردّ ممثلو برادي وسوانبول على طلب للتعليق على الخاتم.