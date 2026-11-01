تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

المرأة

بسبب خاتم.. عارضة أزياء تثير التكهنات! (صورة)

Lebanon 24
01-11-2026 | 03:32
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
بسبب خاتم.. عارضة أزياء تثير التكهنات! (صورة)
بسبب خاتم.. عارضة أزياء تثير التكهنات! (صورة) photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

ظهرت عارضة الأزياء الجنوب أفريقية كانديس سوانبول وهي ترتدي خاتماً ذهبياً في إصبع الزواج، في وقت تشتد فيه علاقتها العاطفية مع نجم كرة القدم الأميركية توم برادي، الفائز بلقب "السوبر بول" سبع مرات، بحسب موقع "تي إم زي".

وظهرت سوانبول، للمرة الأولى منذ انتشار الشائعات عن علاقتها ببرادي، خلال خروجها في 30 تشرين الأول، مرتدية سروالاً ضيقاً وقميصاً أسودين، وخاتماً كبيراً لافتاً في إصبع الزواج.

ونقل الموقع عن مصادر أن الثنائي يلتقيان بشكل شبه يومي خلال الأسبوع الماضي في مبنى سكني قريب من منزل برادي في منطقة ميامي، بما في ذلك اللقاء الذي ارتدت خلاله الخاتم، مشيرة إلى رصد سيارتيهما تدخلان وتخرجان من مرآب المبنى. كما أفادت المصادر بأن سوانبول شوهدت، الاثنين الماضي، تقود سيارتها حول المبنى قبل أن تستقل سيارة مع برادي.

وكانت مصادر أخرى قد أكدت للموقع أن برادي وسوانبول بدآ المواعدة في حزيران، وأنهما يتمهّلان في علاقتهما ويحرصان على الابتعاد عن الأضواء، وهو ما تعكسه لقاءاتهما الأخيرة.

ولم يردّ ممثلو برادي وسوانبول على طلب للتعليق على الخاتم.

Advertisement
Candice Swanepoel Steps Out Wearing a Ring on That Finger

مواضيع ذات صلة
بسبب عارضة أزياء أرجنتينية.. اتهامات الخيانة تلاحق بيلينغهام
lebanon 24
Lebanon24
01/11/2026 13:27:36 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد 5 أشهر في غيبوبة.. وفاة عارضة أزياء شهيرة إثر حادث مروّع (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
01/11/2026 13:27:36 Lebanon 24 Lebanon 24
ممثلة وعارضة أزياء شهيرة تكشف سبب عدم تنفيذ حكم حبس هذا الفنان 3 سنوات!
lebanon 24
Lebanon24
01/11/2026 13:27:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تغيّرت ملامحها كثيرًا.. ابنة عارضة أزياء لبنانية تحتفل بعيد ميلادها وهكذا أصبحت (صور)
lebanon 24
Lebanon24
01/11/2026 13:27:36 Lebanon 24 Lebanon 24

توم برادي

كرة القدم

الثنائي

كاندي

براد

سوان

بيرا

تشري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:46 | 2026-11-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
17:18 | 2026-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:07 | 2026-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:19 | 2026-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:10 | 2026-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
Lebanon24
06:46 | 2026-11-01
Lebanon24
17:18 | 2026-10-31
Lebanon24
15:07 | 2026-10-31
Lebanon24
13:19 | 2026-10-31
Lebanon24
11:10 | 2026-10-31
Lebanon24
10:30 | 2026-10-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24