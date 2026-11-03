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المرأة

7 خطوات من العناية الكورية لشعر أكثر نعومة وحيوية

Lebanon 24
03-11-2026 | 02:00
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7 خطوات من العناية الكورية لشعر أكثر نعومة وحيوية
7 خطوات من العناية الكورية لشعر أكثر نعومة وحيوية photos 0
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لم تعد العناية الكورية بالشعر تقتصر على البحث عن خصلات ناعمة ولامعة، بل أصبحت تنطلق من مبدأ أساسي يقوم على الاهتمام بصحة فروة الرأس باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من جمال الشعر. وتعتمد هذه الفلسفة على روتين متكامل يجمع بين التنظيف الصحيح، والتدليك اللطيف، واستخدام المكونات المناسبة، وصولاً إلى الترطيب والتجفيف بطريقة تحافظ على حيوية الشعر.

ومع الانتشار الواسع لأساليب الجمال الكورية، بدأت طريقة غسل الشعر تحظى باهتمام متزايد، لما تتضمنه من خطوات بسيطة يمكن إدخالها إلى الروتين اليومي للحصول على شعر أكثر نعومة وانتعاشاً.

العناية تبدأ من فروة الرأس

تعتمد الطريقة الكورية على اعتبار فروة الرأس أساس صحة الشعر، ولذلك لا يُختار الشامبو عشوائياً، بل وفق طبيعة الجلد واحتياجاته. فالفروة الدهنية تحتاج إلى تركيبات تساعد على الحد من تراكم الزيوت والشوائب، بينما تتطلب الفروة الحساسة مستحضرات لطيفة تقلل احتمالات التهيج.

أما في حالات القشرة، فمن الأفضل الاستعانة بمنتجات علاجية تتناسب مع طبيعة المشكلة، مع مراجعة طبيب الجلدية إذا استمرت الأعراض أو ازدادت حدتها.

تقشير الفروة للتخلص من التراكمات

تتضمن بعض الروتينات الكورية خطوة إضافية تسبق غسل الشعر، وهي تقشير فروة الرأس باستخدام مستحضرات مخصصة تساعد على إزالة الخلايا الميتة والتخلص من بقايا المنتجات والزيوت المتراكمة.

ومن المكونات المستخدمة في هذا النوع من المستحضرات حمض الساليسيليك، الذي يساهم في تفكيك التراكمات وتنظيف سطح الجلد. لكن هذه الخطوة ليست ضرورية للجميع، إذ ينبغي اختيارها وفق حاجة الفروة وتجنب الإفراط فيها، خصوصاً لدى صاحبات البشرة الحساسة، لتفادي الجفاف والاحمرار.

تدليك مدروس خلال غسل الشعر

لا يقتصر غسل الشعر بالطريقة الكورية على توزيع الشامبو وشطفه، بل يتضمن تدليك فروة الرأس بحركات دائرية هادئة تساعد على تنظيف مختلف المناطق، بما فيها خلف الأذنين ومؤخرة الرأس.

تبدأ العملية بتبليل الشعر جيداً بالماء الفاتر، ثم وضع كمية مناسبة من الشامبو على الفروة وتدليكها باستخدام أطراف الأصابع من دون الضغط بقوة أو استخدام الأظافر. ويمكن الاستعانة بفرشاة مخصصة للتدليك، شرط أن تكون ناعمة وألا تسبب أي انزعاج.

بعد الانتهاء، يُشطف الشعر بعناية للتأكد من إزالة بقايا الشامبو، مع تجنب فرك الخصلات بقوة وهي مبللة.

مكونات كورية تدخل عالم العناية بالشعر

تتميز مستحضرات الشعر الكورية بتنوع مكوناتها، إذ تستعين ببعض العناصر المعروفة في منتجات العناية بالبشرة، مثل النياسيناميد والبانثينول والسنتيلا الآسيوية، إلى جانب مكونات أخرى كالأرز والطحالب والفاصوليا السوداء.

وتختلف وظيفة هذه العناصر بحسب تركيبة المنتج وتركيز المواد الفعالة فيه؛ فبعضها يستهدف ترطيب فروة الرأس، فيما يركز بعضها الآخر على تحسين ملمس الشعر ومظهره.

ويبرز ماء الأرز ضمن المكونات التي اكتسبت شعبية في هذا المجال، بفضل استخدامه في تركيبات تستهدف تعزيز نعومة الشعر ولمعانه. ومع ذلك، لا تزال الأدلة العلمية على دوره المباشر في زيادة نمو الشعر محدودة.

كما تنتشر منتجات الشطف ذات التركيبات الحمضية، التي تساعد على تحسين ملمس الخصلات ومنحها مظهراً أكثر لمعاناً، شرط اختيارها بما يتناسب مع نوع الشعر.

ترطيب الشعر من المنتصف حتى الأطراف

بعد الانتهاء من تنظيف فروة الرأس، تنتقل العناية إلى الخصلات نفسها من خلال استخدام البلسم أو أقنعة الترطيب. ويُفضل توزيع البلسم على الجزء الأوسط من الشعر وصولاً إلى الأطراف، لتغذية المناطق الأكثر عرضة للجفاف والتقصف، وتسهيل عملية التمشيط.

أما الأقنعة المكثفة، فتشكل خياراً مناسباً للشعر الجاف أو المصبوغ أو المتضرر من أدوات التصفيف الحرارية، ويمكن إدخالها إلى الروتين وفق الحاجة.

ويختلف اختيار تركيبة الترطيب باختلاف طبيعة الشعر؛ فالخصلات الناعمة يناسبها البلسم الخفيف الذي لا يفقدها حجمها، بينما تستفيد الخصلات الكثيفة والجافة من المنتجات الأكثر غنى بالمكونات المرطبة.

تجفيف لطيف يحافظ على الخصلات

تولي العناية الكورية أهمية كبيرة لمرحلة ما بعد الاستحمام، إذ يمكن لطريقة التجفيف أن تؤثر في مظهر الشعر وسلامة أليافه.

بدلاً من فرك الشعر بالمنشفة، يُنصح بامتصاص الماء من خلال الضغط الخفيف باستخدام منشفة ناعمة. وبعد ذلك، يمكن فك التشابكات بمشط واسع الأسنان، مع البدء من الأطراف والتحرك تدريجياً نحو الأعلى.

وفي حال استخدام مجفف الشعر، يُفضل ضبطه على حرارة معتدلة وعدم توجيه الهواء الساخن مباشرة إلى الخصلات لفترات طويلة. كما يساعد تطبيق مستحضر واقٍ من الحرارة على تقليل الأضرار المرتبطة بالتصفيف الحراري.

كيف تحافظين على نتائج الروتين الكوري؟

لا يحتاج تطبيق هذه الفلسفة إلى استخدام عدد كبير من المستحضرات، بل يقوم على اختيار خطوات أساسية تتناسب مع طبيعة الشعر وفروة الرأس.

ويمكن بناء روتين متوازن من خلال اعتماد شامبو مناسب، واستخدام البلسم بانتظام، وإضافة قناع مرطب عند الحاجة. أما تقشير الفروة فيبقى خطوة اختيارية لا تستدعي التكرار من دون سبب.

كذلك، لا توجد وتيرة واحدة لغسل الشعر تناسب الجميع؛ إذ يتحدد عدد مرات الغسل وفق طبيعة الفروة ومعدل إفراز الدهون ومستوى النشاط اليومي.

وفي النهاية، يكمن جوهر الطريقة الكورية في التعامل مع الشعر بعناية وهدوء، والابتعاد عن المبالغة في استخدام المنتجات أو تعريض الخصلات للحرارة، بما يساعد على الحفاظ على نعومتها ولمعانها ومظهرها الصحي.

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