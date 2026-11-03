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المرأة

مكياج يمنحك إطلالة أصغر سناً.. أخطاء بسيطة قد تضيف سنوات إلى مظهرك

Lebanon 24
03-11-2026 | 23:00
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مكياج يمنحك إطلالة أصغر سناً.. أخطاء بسيطة قد تضيف سنوات إلى مظهرك
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لا يرتبط المكياج دائماً بكثرة المستحضرات أو التغطية الكاملة للحصول على إطلالة جذابة، فبعض التفاصيل الصغيرة في اختيار الألوان وطريقة تطبيق المنتجات قد تؤثر بشكل واضح على ملامح الوجه. وفي أحيان كثيرة، تؤدي بعض الخطوات المعتادة إلى إبراز علامات التعب والخطوط الدقيقة بدلاً من إخفائها.

وللحصول على مظهر أكثر إشراقاً وحيوية، من المهم معرفة الأخطاء التي قد تجعل الإطلالة تبدو أكبر سناً، وكيفية تعديلها بما يتناسب مع طبيعة البشرة وملامح الوجه.

1. المبالغة في تغطية البشرة

قد يبدو استخدام كميات كبيرة من كريم الأساس خياراً مناسباً لإخفاء العيوب، لكنه قد يعطي نتيجة عكسية، خصوصاً عندما يتراكم المستحضر داخل التجاعيد والخطوط الرفيعة.

الأفضل اعتماد تركيبة خفيفة وتوزيعها تدريجياً، مع التركيز على المناطق التي تحتاج فعلاً إلى توحيد اللون، للحفاظ على مظهر طبيعي وغير متكلف.

2. تحويل البودرة إلى طبقة ثقيلة

الإفراط في استخدام البودرة، ولا سيما التركيبات المطفأة، قد يسلب البشرة مظهرها الحيوي ويجعلها تبدو جافة.

لذلك، يُفضل وضع كمية محدودة على المناطق التي يظهر فيها اللمعان، مع ترك بقية الوجه بمظهره الطبيعي، حتى لا تفقد البشرة إشراقتها.

3. إظهار الهالات بطريقة غير مقصودة

اختيار خافي العيوب بدرجة شديدة الفتح قد يجعل المنطقة المحيطة بالعينين مختلفة بوضوح عن بقية الوجه، ويزيد من لفت الانتباه إلى علامات الإرهاق.

ومن الأفضل اختيار لون متناغم مع لون البشرة، مع تطبيق المستحضر بكميات قليلة وتوزيعه برفق للحصول على تغطية متوازنة.

4. المبالغة في تحديد العينين

قد يؤدي استخدام الظلال الداكنة بكثافة ورسم خطوط سوداء حادة حول العين إلى جعل النظرة تبدو أكثر قسوة، كما قد يقلل من اتساع العين بصرياً.

يمكن الاستعاضة عن ذلك بألوان ترابية وناعمة، مثل البني والبرونزي والوردي الدافئ، مع اعتماد خطوط خفيفة تمنح العين تحديداً جذاباً من دون مبالغة.

5. عدم الاهتمام بشكل الحاجبين

يلعب الحاجبان دوراً أساسياً في إبراز ملامح الوجه، وقد تؤثر طريقة رسمهما على الإطلالة بأكملها.

فالمبالغة في ترقيقهما أو استخدام لون داكن جداً قد تمنح الوجه مظهراً حاداً. أما الحفاظ على شكلهما الطبيعي وملء الفراغات بخطوط خفيفة فيساعد على إبراز العينين بطريقة أكثر نعومة.

6. اختيار ألوان لا تنسجم مع البشرة

ليست كل درجات أحمر الخدود وأحمر الشفاه مناسبة لجميع ألوان البشرة، وقد تجعل بعض الألوان الوجه يبدو شاحباً أو تزيد من حدة ملامحه.

تمنح الدرجات الوردية والخوخية والمرجانية الناعمة إطلالة حيوية، شرط اختيار اللون الذي ينسجم مع لون البشرة، وتطبيق أحمر الخدود بطريقة تبرز الوجنتين بصورة طبيعية.

7. البدء بالمكياج من دون تحضير البشرة

يؤثر تحضير البشرة بشكل مباشر على النتيجة النهائية للمكياج. فوضع المستحضرات على بشرة جافة قد يجعلها تبدو غير متجانسة، ويزيد من وضوح الخطوط الدقيقة.

لذلك، يُنصح بتنظيف الوجه وترطيبه قبل استخدام المكياج، مع اختيار مستحضرات تتناسب مع نوع البشرة واحتياجاتها.

إطلالة أكثر شباباً تبدأ بالبساطة

لا يتطلب الحصول على مكياج يمنح الوجه مظهراً أكثر شباباً تغيير الملامح أو استخدام عدد كبير من المنتجات، بل يعتمد على التوازن في التغطية، واختيار الألوان المناسبة، والاهتمام بترطيب البشرة. فكلما بدا المكياج منسجماً مع الملامح الطبيعية، ازدادت الإطلالة نعومة وإشراقاً.

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