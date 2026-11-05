تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

متفرقات

البقع الداكنة على اليدين.. ما أسباب ظهورها وكيف يمكن التخلص منها؟

Lebanon 24
05-11-2026 | 08:52
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
البقع الداكنة على اليدين.. ما أسباب ظهورها وكيف يمكن التخلص منها؟
البقع الداكنة على اليدين.. ما أسباب ظهورها وكيف يمكن التخلص منها؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تُعدّ البقع الداكنة على اليدين من المشكلات الجلدية الشائعة، خصوصاً مع التقدم في العمر والتعرض المستمر لأشعة الشمس، إذ تؤثر هذه العوامل في إنتاج صبغة الميلانين وتؤدي إلى تفاوت لون البشرة.

وتشمل أبرز أسباب ظهور هذه التصبغات التعرض للأشعة فوق البنفسجية، والتغيرات المرتبطة بالعمر، والالتهابات الجلدية والتهيج المتكرر، إضافة إلى التغيرات الهرمونية لدى بعض الأشخاص.
Advertisement

وللتخفيف من البقع الداكنة، يمكن استخدام مستحضرات تحتوي على فيتامين C والنياسيناميد وحمض الأزيليك، التي تساعد على تحسين تجانس لون البشرة، إلى جانب الريتينول وأحماض التقشير اللطيفة التي تساهم في تجديد سطح الجلد.

ويُنصح باستخدام واقٍ من الشمس بعامل حماية لا يقل عن SPF 30 يومياً، مع ترطيب اليدين بانتظام وتجنّب الإفراط في التقشير، لأن التهيج قد يزيد التصبغات.

ويحتاج تحسّن مظهر البقع إلى وقت وعناية منتظمة، فيما يُفضّل استشارة طبيب جلدية عند ظهور بقع جديدة أو ملاحظة تغيّر في شكلها أو لونها.
 
مواضيع ذات صلة
احذروا رش العطر قبل التعرض للشمس.. قد يسبب بقعاً داكنة على البشرة
lebanon 24
Lebanon24
05/11/2026 18:17:55 Lebanon 24 Lebanon 24
طريقة بسيطة للتخلص من روائح الملابس والبقع العنيدة
lebanon 24
Lebanon24
05/11/2026 18:17:55 Lebanon 24 Lebanon 24
هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يتألم ويتصرف ضد البشر للتخلص من ألمه؟
lebanon 24
Lebanon24
05/11/2026 18:17:55 Lebanon 24 Lebanon 24
هذه أسباب تيبّس اليدين صباحاً
lebanon 24
Lebanon24
05/11/2026 18:17:55 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

المرأة

طبيب جلدية

اللطيف

ميلاني

ميلان

ريتين

بانت

الري

اسين

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:02 | 2026-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2026-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:00 | 2026-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:00 | 2026-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:57 | 2026-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
Lebanon24
07:02 | 2026-11-05
Lebanon24
04:00 | 2026-11-05
Lebanon24
02:00 | 2026-11-05
Lebanon24
23:00 | 2026-11-04
Lebanon24
14:57 | 2026-11-04
Lebanon24
12:51 | 2026-11-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24