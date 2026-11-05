البقع الداكنة على اليدين.. ما أسباب ظهورها وكيف يمكن التخلص منها؟

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تُعدّ البقع الداكنة على اليدين من المشكلات الجلدية الشائعة، خصوصاً مع التقدم في العمر والتعرض المستمر لأشعة الشمس، إذ تؤثر هذه العوامل في إنتاج صبغة الميلانين وتؤدي إلى تفاوت لون البشرة.وتشمل أبرز أسباب ظهور هذه التصبغات التعرض للأشعة فوق البنفسجية، والتغيرات المرتبطة بالعمر، والالتهابات الجلدية والتهيج المتكرر، إضافة إلى التغيرات الهرمونية لدى بعض الأشخاص.وللتخفيف من البقع الداكنة، يمكن استخدام مستحضرات تحتوي على فيتامين C والنياسيناميد وحمض الأزيليك، التي تساعد على تحسين تجانس لون البشرة، إلى جانب الريتينول وأحماض التقشير اللطيفة التي تساهم في تجديد سطح الجلد.ويُنصح باستخدام واقٍ من الشمس بعامل حماية لا يقل عن SPF 30 يومياً، مع ترطيب اليدين بانتظام وتجنّب الإفراط في التقشير، لأن التهيج قد يزيد التصبغات.ويحتاج تحسّن مظهر البقع إلى وقت وعناية منتظمة، فيما يُفضّل استشارة عند ظهور بقع جديدة أو ملاحظة تغيّر في شكلها أو لونها.