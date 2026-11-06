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المرأة

فنانة سوريّة بارزة تعرّضت للسرقة... مجوهراتها اختفت من الفندق!

Lebanon 24
06-11-2026 | 08:37
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فنانة سوريّة بارزة تعرّضت للسرقة... مجوهراتها اختفت من الفندق!
فنانة سوريّة بارزة تعرّضت للسرقة... مجوهراتها اختفت من الفندق! photos 0
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أعلنت الفنانة السورية أصالة نصري عن تعرّضها للسرقة خلال جولتها الغنائية في الولايات المتحدة، بعدما فوجئت باختفاء علبة مجوهراتها من غرفتها في أحد فنادق مدينة ديترويت، عقب إحيائها حفلاً غنائياً هناك في 31 تشرين الاول 2026.
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وقالت أصالة إنها عادت إلى الفندق بعد انتهاء الحفل وهي تشعر بالإرهاق، ومن ثمّ اكتشفت في صباح اليوم التالي اختفاء العلبة التي كانت تحتفظ فيها بمقتنياتها الشخصية.

وأوضحت أن خسارتها لا تتعلق بالقيمة المادية للمجوهرات وحدها، بل بما تحمله من ذكريات خاصة، إذ تضم قطعاً تحمل اسم والدها وصورته، وأخرى تلقتها هدايا من زوجها وأبنائها وأصدقائها، إلى جانب مجوهرات اشترتها لنفسها احتفالاً بنجاحات فنية ومحطات مهمة في مسيرتها.

وأضافت أنها اعتادت اصطحاب مجوهراتها الخاصة في رحلاتها، بدلاً من استخدام قطع مستعارة، لتجنب تحمل مسؤولية مقتنيات لا تخصها.

وبحسب أصالة، حضرت الشرطة إلى الفندق عقب اكتشاف الاختفاء، إلا أنها لم تتلق بعد مرور نحو أسبوع على الواقعة، أي معلومات جديدة بشأن مصير المجوهرات.
 
 
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أصالة نصري

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