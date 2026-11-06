فنانة سوريّة بارزة تعرّضت للسرقة... مجوهراتها اختفت من الفندق!

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أعلنت الفنانة عن تعرّضها للسرقة خلال جولتها الغنائية في ، بعدما فوجئت باختفاء علبة مجوهراتها من غرفتها في أحد فنادق مدينة ، عقب إحيائها حفلاً غنائياً هناك في 31 تشرين الاول 2026.وقالت إنها عادت إلى الفندق بعد انتهاء الحفل وهي تشعر بالإرهاق، ومن ثمّ اكتشفت في التالي اختفاء العلبة التي كانت تحتفظ فيها بمقتنياتها الشخصية.وأوضحت أن خسارتها لا تتعلق بالقيمة المادية للمجوهرات وحدها، بل بما تحمله من ذكريات خاصة، إذ تضم قطعاً تحمل اسم والدها وصورته، وأخرى تلقتها هدايا من زوجها وأبنائها وأصدقائها، إلى جانب مجوهرات اشترتها لنفسها احتفالاً بنجاحات فنية ومحطات مهمة في مسيرتها.وأضافت أنها اعتادت اصطحاب مجوهراتها الخاصة في رحلاتها، بدلاً من استخدام قطع مستعارة، لتجنب تحمل مسؤولية مقتنيات لا تخصها.وبحسب أصالة، حضرت الشرطة إلى الفندق عقب اكتشاف الاختفاء، إلا أنها لم تتلق بعد مرور نحو أسبوع على الواقعة، أي معلومات جديدة بشأن مصير المجوهرات.