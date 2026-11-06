مكياج النيود... صيحة الجمال الطبيعي لإطلالة أنيقة

في ظل تسارع وتيرة الحياة اليومية، تتجه الكثير من النساء إلى اعتماد إطلالات جمالية تجمع بين الأناقة والبساطة، بعيداً عن المكياج الثقيل والتفاصيل المبالغ فيها. ومن هنا، يبرز مكياج النيود (Nude Makeup) كأحد الخيارات الأكثر رواجاً، لما يوفره من مظهر طبيعي يبرز ملامح الوجه ويمنح البشرة إشراقة ناعمة.

وتقوم هذه الصيحة على استخدام ألوان قريبة من درجات البشرة الطبيعية، مع التركيز على توحيد لون الوجه وإبراز العينين والشفاه والخدود بلمسات خفيفة ومتناسقة، لتبدو الإطلالة مشرقة من دون أن تفقد عفويتها.

ما الذي يميز مكياج النيود؟

لا يقتصر مكياج النيود على اختيار ألوان فاتحة أو محايدة، بل يعتمد على تحقيق التوازن بين مختلف عناصر المكياج. فتبدو البشرة صحية وموحدة، والعينان محددتين بطريقة ناعمة، فيما تحصل الشفاه على لون متناغم مع لون البشرة.

وتتنوع تفاصيل هذه الإطلالة بين ظلال العيون البيج والبني، والحواجب الممشطة، والآيلاينر البني، وأحمر الخدود بدرجات دافئة، إلى جانب الهايلايتر الذي يمنح البشرة لمعاناً طبيعياً. أما الشفاه، فيمكن إبرازها بألوان وردية أو بنية أو خوخية، بحسب طبيعة البشرة.

وتختلف إطلالة النيود اليومية عن مكياج العروس، إذ يمكن في المناسبات إضافة لمسات أكثر إشراقاً، مثل الظلال الذهبية الهادئة واللمسات اللامعة على الشفاه، مع الحفاظ على الطابع الطبيعي للمكياج.

خمس خطوات للحصول على مكياج نيود يومي

للحصول على إطلالة متوازنة لا تحتاج إلى الكثير من الوقت، يمكن اتباع مجموعة من الخطوات الأساسية:

1. تحضير البشرة

تبدأ الإطلالة ببشرة نظيفة ومرطبة، لذلك يُنصح باستخدام غسول مناسب لنوع البشرة، يليه كريم ترطيب خفيف. ويمكن إضافة البرايمر للمساعدة على تحسين ملمس البشرة وتجهيزها لاستقبال مستحضرات المكياج.

2. توحيد لون البشرة

يُفضل اختيار كريم أساس خفيف أو كريم يتناسب مع لون البشرة، مع توزيعه بطريقة متجانسة للحصول على تغطية طبيعية. ويمكن الاستعانة بكمية محدودة من الكونسيلر لإخفاء الهالات أو بعض العيوب، مع تجنب الطبقات الكثيفة التي تتعارض مع طبيعة هذه الإطلالة.

3. إبراز العينين بألوان هادئة

تُعد درجات البيج والبني الفاتح والوردي الترابي من أبرز الخيارات المناسبة لمكياج النيود. ويمكن استخدام درجة أغمق قليلاً لإضافة عمق للعين، مع تحديد خط الرموش بكحل بني وتطبيق الماسكارا لإبراز الرموش بطريقة ناعمة.

4. إضافة الحيوية إلى الخدود

لمنح الوجه مظهراً أكثر حيوية، يمكن استخدام لمسات خفيفة من الكونتور لتحديد الملامح، ثم تطبيق البلاشر بدرجات الخوخي أو الوردي الدافئ. ويُضاف الهايلايتر على أعلى عظمتي الخدين وجسر الأنف للحصول على إشراقة طبيعية.

5. اختيار لون شفاه متناغم

تكتمل الإطلالة باستخدام قلم تحديد قريب من لون الشفاه الطبيعي، مع أحمر شفاه بدرجات النيود المناسبة. ويمكن اختيار تركيبة مطفية لمظهر أنيق، أو الاستعاضة عنها ببلسم شفاه ملون يمنح ترطيباً ولمعاناً خفيفاً.

كيف تختارين ألوان النيود المناسبة للون بشرتك؟

لا تعتمد الإطلالة الناجحة على اتباع الألوان الرائجة فحسب، بل ترتبط أيضاً باختيار الدرجات التي تنسجم مع لون البشرة ودرجتها الفرعية. فالألوان المناسبة تساعد على إبراز الملامح، بينما قد تجعل الدرجات غير الملائمة الوجه يبدو شاحباً أو باهتاً.

ومن المهم أولاً تحديد طبيعة الدرجة الفرعية للبشرة، والتي تنقسم عادة إلى:

البشرة الدافئة: تميل إلى الدرجات الذهبية أو الصفراء أو الخوخية، وغالباً ما تبدو العروق تحت الجلد مائلة إلى الأخضر.

تميل إلى الدرجات الذهبية أو الصفراء أو الخوخية، وغالباً ما تبدو العروق تحت الجلد مائلة إلى الأخضر. البشرة الباردة: تتميز بميلها إلى الوردي أو الأحمر، وتبدو العروق غالباً زرقاء أو بنفسجية.

تتميز بميلها إلى الوردي أو الأحمر، وتبدو العروق غالباً زرقاء أو بنفسجية. البشرة المحايدة: تجمع بين الخصائص الدافئة والباردة، ما يمنحها مرونة أكبر في اختيار الألوان.

مكياج النيود للبشرة الفاتحة

تحتاج البشرة الفاتحة إلى ألوان تضيف إليها الحيوية من دون أن تجعلها تبدو باهتة. لذلك تناسبها درجات الوردي الناعم والخوخي والعاجي والبيج الفاتح في ظلال العيون والبلاشر.

أما كريم الأساس، فيُفضل أن يكون قريباً من لون الرقبة، فيما تمنح أحمر الشفاه الوردية والخوخية لمسة طبيعية متناسقة.

مكياج النيود للبشرة المتوسطة

تتيح البشرة المتوسطة مساحة أوسع لتجربة الألوان، خصوصاً الدرجات الذهبية والبرونزية والنحاسية والبنية الفاتحة.

وفي ما يتعلق بالخدود، يمكن اعتماد ألوان المشمش والخوخ والوردي الدافئ، بينما تبدو درجات الكراميل والبيج الدافئ والوردي المائل إلى البني مناسبة للشفاه.

مكياج النيود للبشرة الداكنة

تحتاج البشرة الداكنة إلى درجات أكثر عمقاً ووضوحاً حتى تحافظ على تناسق الإطلالة وتبرز ملامح الوجه. وتُعد الألوان البنية الغنية والبرونزية والبنفسجية المائلة إلى البني خيارات مناسبة للعينين.

أما البلاشر، فيمكن اختياره بدرجات التوت أو البني المحمر أو البرتقالي الداكن، في حين تضفي ألوان الشوكولاتة والكراميل والبني العميق لمسة أنيقة على الشفاه.

مكياج النيود.. بساطة تبرز جمال الملامح

يمنح مكياج النيود المرأة إمكانية الحصول على إطلالة عملية وأنيقة تناسب العمل والخروجات اليومية والمناسبات المختلفة، مع سهولة تعديل تفاصيله بحسب طبيعة المناسبة والوقت المتاح.

ويبقى سر نجاح هذه الصيحة في الاعتدال واختيار الألوان المناسبة، إلى جانب الحفاظ على مظهر البشرة الطبيعي، بما يجعل المكياج وسيلة لإبراز الجمال لا لإخفاء ملامح الوجه.