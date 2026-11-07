تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

متفرقات

مكياج الشتاء.. أسرار إطلالة مشرقة رغم البرد

Lebanon 24
07-11-2026 | 08:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
مكياج الشتاء.. أسرار إطلالة مشرقة رغم البرد
مكياج الشتاء.. أسرار إطلالة مشرقة رغم البرد photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
مع حلول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، تتغير احتياجات البشرة، ما يجعل اختيار مستحضرات المكياج المناسبة خطوة أساسية للحفاظ على إطلالة مشرقة وطبيعية، بعيداً عن الجفاف والبهتان اللذين قد يرافقان الطقس البارد.

ويُعد ترطيب البشرة قبل وضع المكياج من أهم الخطوات، إذ يساعد استخدام مرطب مناسب على تحسين مظهر كريم الأساس ومنع تكتله فوق المناطق الجافة. ويُفضّل اختيار التركيبات الكريمية والخفيفة التي تمنح البشرة مظهراً ناعماً ومضيئاً.
Advertisement

وتبرز خلال الشتاء مستحضرات أحمر الخدود الكريمية وأحمر الشفاه المرطب، إلى جانب الكونسيلر الذي يمنح تغطية متجانسة من دون إبراز الخطوط الدقيقة أو التشققات. كما يُنصح باختيار ماسكارا ثابتة وسهلة الإزالة للحفاظ على مظهر الرموش.

ولا تقتصر العناية الشتوية على المكياج، إذ يبقى استخدام واقي الشمس ضرورياً حتى في الأيام الباردة، لحماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية.

وتتجه خيارات المكياج الشتوي نحو المنتجات التي تجمع بين الترطيب والتغطية الطبيعية، مع التركيز على راحة البشرة وإشراقها بدلاً من الطبقات الكثيفة والمظهر المبالغ فيه.
مواضيع ذات صلة
بعد الـ50...ألوان مكياج ناعمة لإطلالة مشرقة
lebanon 24
Lebanon24
07/11/2026 22:06:20 Lebanon 24 Lebanon 24
نازحو غزة يحتجون مع اقتراب الشتاء: الخيام لا تحمي من البرد والمطر
lebanon 24
Lebanon24
07/11/2026 22:06:20 Lebanon 24 Lebanon 24
أسرار مكياج العيون... من التحضير إلى اللمسة الأخيرة
lebanon 24
Lebanon24
07/11/2026 22:06:20 Lebanon 24 Lebanon 24
بخاخ الوجه المرطب أم البودرة؟ إليكِ الخيار الأنسب لمكياج الشتاء
lebanon 24
Lebanon24
07/11/2026 22:06:20 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

المرأة

الكريم

التركي

الترك

الكون

ساسي

تيار

تركي

ماسك

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
Lebanon24
14:51 | 2026-11-07
Lebanon24
12:36 | 2026-11-07
Lebanon24
09:00 | 2026-11-07
Lebanon24
06:30 | 2026-11-07
Lebanon24
05:36 | 2026-11-07
Lebanon24
04:50 | 2026-11-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24