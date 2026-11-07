مكياج الشتاء.. أسرار إطلالة مشرقة رغم البرد

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مع حلول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، تتغير احتياجات البشرة، ما يجعل اختيار مستحضرات المكياج المناسبة خطوة أساسية للحفاظ على إطلالة مشرقة وطبيعية، بعيداً عن الجفاف والبهتان اللذين قد يرافقان الطقس البارد.ويُعد ترطيب البشرة قبل وضع المكياج من أهم الخطوات، إذ يساعد استخدام مرطب مناسب على تحسين مظهر كريم الأساس ومنع تكتله فوق المناطق الجافة. ويُفضّل اختيار التركيبات الكريمية والخفيفة التي تمنح البشرة مظهراً ناعماً ومضيئاً.وتبرز خلال الشتاء مستحضرات أحمر الخدود الكريمية وأحمر الشفاه المرطب، إلى جانب الكونسيلر الذي يمنح تغطية متجانسة من دون إبراز الخطوط الدقيقة أو التشققات. كما يُنصح باختيار ماسكارا ثابتة وسهلة الإزالة للحفاظ على مظهر الرموش.ولا تقتصر العناية الشتوية على المكياج، إذ يبقى استخدام واقي الشمس ضرورياً حتى في الأيام الباردة، لحماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية.وتتجه خيارات المكياج الشتوي نحو المنتجات التي تجمع بين الترطيب والتغطية الطبيعية، مع التركيز على راحة البشرة وإشراقها بدلاً من الطبقات الكثيفة والمظهر المبالغ فيه.