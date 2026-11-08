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المرأة

قبل الشامبو أم بعده؟ التوقيت الصحيح لحمام الزيت

Lebanon 24
08-11-2026 | 23:00
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يُعتبر حمام الزيت من أبرز خطوات العناية بالشعر، إذ تلجأ إليه كثيرات للتخلص من الجفاف وتحسين ملمس الخصلات واستعادة لمعانها. لكن السؤال الذي يتكرر عند تطبيق هذه الخطوة هو: هل من الأفضل وضع الزيت قبل غسل الشعر بالشامبو أم بعد الاستحمام؟ وهل تختلف الطريقة وفقاً لنوع الشعر وطبيعته؟

في الواقع، لا يرتبط نجاح حمام الزيت بتوقيت استخدامه فقط، بل يعتمد أيضاً على نوع الزيت والكمية المستخدمة وحالة الشعر. فبعض الزيوت تكون أكثر ملاءمة للاستخدام قبل الغسل للمساعدة على تقليل فقدان البروتين والرطوبة، بينما يمكن استخدام أنواع أخرى بعد الاستحمام بكميات محدودة لتنعيم الخصلات والحد من تطايرها.

أولاً: حمام الزيت قبل غسل الشعر.. فوائد وطريقة الاستخدام

يُعد وضع الزيت قبل الاستحمام من الطرق التقليدية للعناية بالشعر، خصوصاً للشعر الجاف والمتضرر. إذ تساعد طبقة الزيت على حماية ساق الشعرة وتقليل بعض الأضرار الناتجة عن الغسل المتكرر، كما يمكن أن تمنح الخصلات ملمساً أكثر نعومة ومرونة.

وللحصول على أفضل استفادة، وزعي الزيت على طول الشعر وصولاً إلى الأطراف، مع إمكانية تدليك فروة الرأس بلطف إذا كان المنتج مناسباً لها ولا يسبب تهيجاً.

اتركي الزيت لمدة تتراوح بين 20 و60 دقيقة، ثم اغسلي شعرك بالشامبو جيداً لإزالة البقايا.

ومن أبرز الزيوت التي يمكن استخدامها قبل الاستحمام:

  • زيت جوز الهند: يتميز بقدرته على اختراق ساق الشعرة، وقد يساعد على تقليل فقدان البروتين، خصوصاً لدى الشعر المتضرر.
  • زيت الزيتون: يساعد على تنعيم الخصلات والتخفيف من الإحساس بالخشونة والجفاف.
  • زيت الأفوكادو: يحتوي على أحماض دهنية تساهم في تحسين ملمس الشعر ومنحه مظهراً أكثر نعومة.
  • زيت اللوز الحلو: يُستخدم لتنعيم الأطراف الجافة وتقليل مظهر الخشونة.

ثانياً: استخدام الزيت بعد غسل الشعر.. متى يكون مفيداً؟

لا يقتصر استخدام الزيوت على مرحلة ما قبل الاستحمام، إذ يمكن إدخالها أيضاً ضمن روتين العناية بالشعر بعد الغسل، لكن بكميات صغيرة جداً.

فبعد تنظيف الشعر وتجفيفه بالمنشفة، يمكن توزيع بضع قطرات من الزيت على الأطراف والأجزاء الأكثر جفافاً. وتساعد هذه الخطوة على تنعيم سطح الشعرة وتقليل الاحتكاك والتشابك، فضلاً عن الحد من مظهر الشعر المتطاير وتعزيز لمعانه.

وتُعد الزيوت الخفيفة، مثل زيت الأرغان والجوجوبا وبذور العنب، من الخيارات المناسبة لهذه الطريقة.

ومع ذلك، من المهم الانتباه إلى أن الزيت لا يحل محل البلسم أو مستحضرات الترطيب، كما أن استخدام كمية كبيرة منه قد يجعل الشعر يبدو دهنياً وثقيلاً، خصوصاً إذا كان ناعماً أو خفيفاً.

ثالثاً: طريقة حمام الزيت المناسبة لكل نوع شعر

لا تستجيب جميع أنواع الشعر للزيوت بالطريقة نفسها، لذلك من الأفضل اختيار طريقة الاستخدام وفقاً لطبيعة الخصلات واحتياجاتها.

الشعر الجاف والخشن

يحتاج الشعر الجاف إلى عناية تساعد على تحسين مرونته وتقليل خشونته، ولذلك يمكن تطبيق حمام الزيت قبل الغسل مرة أسبوعياً، باستخدام زيت جوز الهند أو الزيتون أو الأفوكادو.

وزعي الزيت على منتصف الشعر والأطراف، مع التركيز على المناطق الأكثر جفافاً. وبعد الاستحمام، يمكنك وضع قطرات قليلة من زيت الأرغان على الأطراف للمساعدة على تنعيمها وتحسين مظهرها.

الشعر الدهني

لا يعني إفراز فروة الرأس للدهون ضرورة الامتناع تماماً عن استخدام الزيوت، لكن من الأفضل تجنب وضعها بكميات كبيرة على الجذور.

يمكن الاكتفاء بكمية صغيرة على الأطراف قبل الاستحمام، وتركها لمدة تتراوح بين 15 و20 دقيقة، مع اختيار زيوت خفيفة مثل الجوجوبا أو بذور العنب.

ومن المهم غسل الشعر جيداً وعدم الإفراط في تكرار حمام الزيت حتى لا تتراكم بقاياه.

الشعر المختلط

عندما تكون الجذور دهنية والأطراف جافة، يُفضل التعامل مع كل جزء وفقاً لاحتياجاته.

يمكن وضع الزيت على منتصف الشعر وصولاً إلى الأطراف، مع الابتعاد عن فروة الرأس. وبعد الغسل، تساعد كمية محدودة من زيت الأرغان على الأطراف في تحسين نعومتها وتقليل مظهر الجفاف.

الشعر الكيرلي والمجعد

يميل الشعر المجعد إلى الجفاف أكثر من بعض أنواع الشعر الأخرى، بسبب طبيعة الخصلات التي تجعل انتقال الزيوت الطبيعية من الجذور إلى الأطراف أكثر صعوبة.

لذلك، يمكن أن يكون حمام الزيت قبل الاستحمام خياراً مناسباً، باستخدام زيت جوز الهند أو الأفوكادو وفقاً لما يناسب الشعر.

كما يمكن الاستعانة بقطرات قليلة من زيت خفيف بعد الغسل للمساعدة على تقليل التطاير والحفاظ على مظهر الخصلات وتحديد تموجاتها.

الشعر الناعم والخفيف

يحتاج الشعر الناعم إلى كميات محدودة من الزيوت، لأن المنتجات الثقيلة قد تفقده حجمه الطبيعي وتجعله يبدو مسطحاً.

لذلك، يُفضل اختيار زيوت خفيفة مثل الأرغان وبذور العنب، وتطبيق كمية صغيرة على الأطراف، سواء قبل الغسل أو بعده، وفقاً لاستجابة الشعر.

رابعاً: أخطاء شائعة عند استخدام حمام الزيت

قد تؤثر بعض العادات الخاطئة في نتائج حمام الزيت، بل قد تجعل الشعر أكثر عرضة للتراكمات أو التهيج.

ومن أبرز الأخطاء التي يُفضل تجنبها:

  • وضع كميات كبيرة من الزيت اعتقاداً بأن زيادة الكمية تعني الحصول على ترطيب أفضل.
  • ترك الزيت لفترات طويلة أو طوال الليل، خصوصاً إذا كانت فروة الرأس حساسة أو معرضة للتهيج.
  • استخدام الزيوت الثقيلة على فروة الرأس الدهنية أو التي تعاني من القشرة.
  • إهمال تنظيف الشعر من بقايا مستحضرات التصفيف قبل تطبيق حمام الزيت.
  • فرك الشعر بقوة أثناء توزيع الزيت، ما قد يؤدي إلى زيادة التشابك والتكسر.
  • اعتبار الزيت بديلاً عن مستحضرات الحماية الحرارية قبل استخدام أدوات التصفيف الساخنة، إذ لا توفر جميع الزيوت حماية مناسبة من الحرارة.

خامساً: كم مرة يجب تطبيق حمام الزيت؟

يتوقف عدد مرات استخدام حمام الزيت على طبيعة الشعر ومدى جفافه واستجابته للمنتجات.

فقد يستفيد الشعر الجاف والمجعد من تطبيقه مرة أسبوعياً، بينما قد يكون الاستخدام مرة كل أسبوعين أو عند الحاجة كافياً للشعر الدهني والناعم.

ومن الأفضل مراقبة حالة الشعر بعد كل استخدام؛ فإذا أصبح ثقيلاً أو زادت دهنيته أو ظهرت حكة في فروة الرأس، فمن المناسب تقليل كمية الزيت أو عدد مرات استخدامه، واختيار نوع آخر عند الحاجة.

أيهما أفضل للشعر: حمام الزيت قبل الاستحمام أم بعده؟

لا توجد إجابة واحدة تناسب الجميع، فالاختيار يرتبط بالنتيجة التي ترغبين في الحصول عليها.

إذا كان شعرك جافاً أو متضرراً وتبحثين عن طريقة للمساعدة على تقليل فقدان البروتين أثناء الغسل، فقد يكون استخدام الزيت قبل الاستحمام أكثر ملاءمة.

أما إذا كان هدفك تنعيم الأطراف وتقليل التطاير وإضافة اللمعان، فيمكنك استخدام بضع قطرات من الزيت بعد غسل الشعر وتجفيفه بالمنشفة.

وفي النهاية، لا تكمن العناية الصحيحة بالشعر في توقيت حمام الزيت وحده، بل في اختيار المنتج المناسب، واستخدام الكمية المعتدلة، ومراعاة احتياجات الشعر للحفاظ على مظهر صحي وناعم ولامع.

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الزيتون

التركي

الهند

الشام

الترك

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