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المرأة

الآيشادو الرمادي يتصدر صيحات المكياج.. عودة أنيقة مستوحاة من التسعينيات

Lebanon 24
12-11-2026 | 04:00
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الآيشادو الرمادي يتصدر صيحات المكياج.. عودة أنيقة مستوحاة من التسعينيات
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عاد ظلال العيون الرمادي إلى واجهة صيحات الجمال هذا الموسم، مستعيداً حضوره اللافت الذي اشتهر به خلال فترة التسعينيات وبدايات الألفينات، لكن بأسلوب أكثر عصرية ونعومة، يجمع بين اللمسات الباردة والإطلالة الدخانية الأنيقة.

وبرزت درجة Slate، وهي من درجات الرمادي المائل إلى الأزرق، باعتبارها واحدة من الألوان الأكثر تداولاً على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما لاقت رواجاً واسعاً بين خبيرات المكياج وصانعات المحتوى اللواتي قدمن طرقاً متعددة لتطبيقها، سواء في الإطلالات اليومية أو المكياج المسائي.

ما سر انتشار درجة Slate في عالم المكياج؟

ارتبطت شعبية هذا اللون بإطلاق علامة Makeup by Mario مجموعة ظلال العيون الكريمية Master Mattes Long-Wear Cream Eyeshadow، التي تضم 19 درجة متنوعة، من بينها لون Slate الذي لفت الأنظار بطابعه الرمادي البارد الممزوج بنفحات زرقاء.

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ولا تكمن جاذبية هذه الدرجة في لونها وحده، بل في قدرتها على منح العينين مظهراً عميقاً من دون الحاجة إلى استخدام ألوان داكنة وقوية. كما يمكن اعتمادها بمفردها للحصول على إطلالة بسيطة، أو استخدامها كقاعدة أساسية لمكياج دخاني أكثر كثافة.

وساهم انتشار مقاطع الفيديو المتعلقة بهذا اللون على تطبيقي تيك توك وإنستغرام في تعزيز حضوره، خصوصاً بعدما أظهرت تجارب المؤثرات وخبيرات التجميل مدى ملاءمته للعيون البنية، إذ يخلق تبايناً جذاباً يبرز لون القزحية ويمنح النظرة مزيداً من العمق.

كذلك حظي المنتج بإشادة واسعة بفضل تركيبته الكريمية التي تسهّل توزيعه ودمجه على الجفون، وهو ما زاد الإقبال عليه وجعل بعض درجاته، وفي مقدمتها Slate، تنفد من المتاجر.

حيل للحصول على إطلالة الآيشادو الرمادي

مع صعوبة العثور على الدرجة الأصلية في بعض المتاجر، بدأت مؤثرات الجمال وخبيرات المكياج في مشاركة بدائل وطرق مبتكرة للحصول على لون مشابه وتركيبة كريمية قريبة من منتج Makeup by Mario.

وانتشرت هذه التجارب عبر منصات التواصل، مقدمة خيارات مختلفة لتطبيق الظلال الرمادية ودمجها بطريقة تمنح العينين التأثير البارد والدخاني الذي يميز هذه الصيحة.

ويمكن الاستفادة من هذه الدرجة بأكثر من أسلوب، سواء من خلال توزيع طبقة خفيفة على كامل الجفن للحصول على مكياج هادئ، أو تكثيف اللون عند الزوايا الخارجية للعين لإبراز النظرة وإضفاء لمسة أكثر جرأة.

من مكياج التسعينيات إلى صيحات خريف 2026

لا تُعد عودة الرمادي إلى عالم ظلال العيون ظهوراً جديداً، فهذا اللون ارتبط بإطلالات نجمات البوب خلال التسعينيات وبدايات الألفينات، عندما كانت الدرجات الباردة واللمسات المعدنية من أبرز اتجاهات المكياج.

وبعد سنوات من تراجع حضوره أمام الألوان الدافئة والترابية، عاد الرمادي ليحجز مكانه مجدداً، بالتزامن مع ظهوره في عروض أزياء خريف 2026 لدى دور عالمية، من بينها Carolina Herrera.

وتعكس هذه العودة توجهاً نحو إعادة تقديم صيحات الجمال الكلاسيكية برؤية حديثة، إذ لم يعد الرمادي مجرد ظل تقليدي، بل أصبح خياراً أنيقاً يمكن توظيفه بأساليب متنوعة تناسب مختلف المناسبات.

وبين الحنين إلى جماليات التسعينيات والتجديد في طرق التطبيق، نجحت درجة Slate في تحويل الآيشادو الرمادي إلى واحدة من أبرز صيحات المكياج المتداولة، لتؤكد أن بعض الألوان الكلاسيكية قادرة على استعادة شعبيتها بلمسات بسيطة ومبتكرة.

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