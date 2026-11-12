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خبر حزين.. وفاة ممثلة معروفة عن عمر 91 عاماً!

Lebanon 24
12-11-2026 | 07:05
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خبر حزين.. وفاة ممثلة معروفة عن عمر 91 عاماً!
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رحلت الممثلة الأميركية إيرما بي. هول عن عمر 91 عاماً، بعد مسيرة فنية انطلقت بالتوازي مع عملها في مجال التعليم، وشاركت خلالها في أفلام بارزة إلى جانب نجوم هوليوود، من بينهم توم هانكس ودنزل واشنطن وروبرت دوفال.

وأعلنت عائلة الراحلة وفاتها من دون الكشف عن الأسباب، مشيدة بإرثها الفني والإنساني، وبجهودها في دعم المواهب الشابة.

وُلدت هول في 3 حزيران 1935 بولاية تكساس، وعملت لأكثر من 20 عاماً في تدريس اللغات بالمدارس الحكومية في مدينة دالاس، قبل أن تقودها موهبتها الشعرية إلى عالم السينما.

وبدأت مسيرتها التمثيلية عام 1973، بعدما لفتت أنظار الممثل والمخرج ريموند سانت جاك خلال إلقائها قصيدة، فأسند إليها دوراً في فيلم "Book of Numbers".

واستمرت في الجمع بين التدريس والتمثيل لسنوات، قبل أن تتفرغ للفن خلال ثمانينيات القرن الماضي.

وجاءت انطلاقتها السينمائية الأوسع عام 1996، من خلال فيلم "A Family Thing"، قبل أن تحقق شهرة أكبر بتجسيد شخصية "ماذر جو" في فيلم "Soul food" عام 1997.

وشاركت لاحقاً في مجموعة من الأعمال، أبرزها "Patch Adams" و"Collateral" و"Meet the Browns".

وفي عام 2004، نالت جائزة لجنة التحكيم في مهرجان كان السينمائي عن دورها في فيلم "The Ladykillers"، الذي شاركت فيه إلى جانب توم هانكس.

وإلى جانب مسيرتها أمام الكاميرا، ساهمت هول في تأسيس مسرح بمدينة دالاس، بهدف توفير مساحة للفنانين المنتمين إلى الأقليات ودعم حضورهم الفني.

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