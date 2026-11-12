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متفرقات

بعد بيع قصرها.. أنجلينا جولي تنتقل إلى ولاية جديدة للإقامة

Lebanon 24
12-11-2026 | 10:07
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بعد بيع قصرها.. أنجلينا جولي تنتقل إلى ولاية جديدة للإقامة
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اختارت النجمة الأميركية أنجلينا جولي ولاية كونيتيكت لتكون مقر إقامتها الجديد، بعد بيع قصرها التاريخي في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا مقابل 24.75 مليون دولار، في أيلول الماضي، وفقاً لما أورده موقع "بيج 6".

وبحسب الموقع، اشترت أنجلينا، البالغة من العمر 51 عاماً، عقاراً في كونيتيكت، في خطوة تأتي بعد انتهاء القيود المرتبطة باتفاقية حضانة أبنائها مع زوجها السابق، الممثل براد بيت، الذي انفصلت عنه عام 2016.

وكانت أنجلينا أوضحت في مقابلة مع مجلة "هوليوود ريبورتر" عام 2024 أنها بقيت في لوس أنجلوس بسبب ترتيبات الطلاق وحضانة الأطفال، مشيرة إلى أنها ستتمكن من المغادرة بعد بلوغ أبنائها سن 18 عاماً.

وبلغ التوأمان نوكس وفيفيان، أصغر أبنائها، عامهما الثامن عشر في تموز الماضي؛ ما أتاح لها مساحة أكبر لاتخاذ قرار الانتقال.

وكانت الممثلة اختارت قصرها السابق، الذي يضم 6 غرف نوم و10 حمامات، بعد انفصالها عن بيت، نظراً إلى قربه من منزل والد أبنائها.

ورغم توجهها إلى كونيتيكت، فلا تعتزم أنجلينا الاستقرار في الولايات المتحدة طوال الوقت، إذ كشفت أنها تخطط لقضاء فترات طويلة خارج البلاد، خصوصاً في كمبوديا، مسقط رأس ابنها مادوكس، إلى جانب زيارة أفراد عائلتها المنتشرين في أنحاء العالم.


وفي سياق آخر، تحدثت أنجلينا جولي في يونيو الماضي عن حياتها العاطفية بعد الانفصال، مؤكدة أنها لم تدخل أي علاقة عاطفية منذ طلاقها من براد بيت، الذي حُسمت إجراءاته رسمياً في عام 2024.
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متفرقات

المرأة

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أنجلينا جولي

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