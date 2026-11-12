تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

المرأة

الصحة النفسية وإدارة التوتر لدى المرأة

Lebanon 24
12-11-2026 | 14:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
الصحة النفسية وإدارة التوتر لدى المرأة
الصحة النفسية وإدارة التوتر لدى المرأة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تتعرض النساء لضغوط نفسية متعددة المصادر تجمع بين العمل والمسؤوليات الأسرية والتغيرات الهرمونية والتوقعات الاجتماعية. تشير الدراسات عمومًا إلى أن اضطرابات القلق والاكتئاب أكثر تشخيصًا لدى النساء، وأن إدارة التوتر مبكرًا بعادات يومية بسيطة تقلل خطر تحوله إلى مشكلة مزمنة. يعرض هذا التقرير الأسباب الشائعة، والعلامات التحذيرية، وأساليب عملية للتعامل مع التوتر، ومتى يجب طلب المساعدة المتخصصة.
Advertisement
لماذا تتأثر المرأة بشكل خاص؟
التقلبات الهرمونية خلال الدورة الشهرية والحمل وبعد الولادة وفي مرحلة ما قبل انقطاع الطمث قد تؤثر في المزاج والنوم ومستوى الطاقة. كما تتحمل كثير من النساء ما يُسمى «العبء الذهني»، أي التخطيط المستمر لشؤون المنزل والأسرة إلى جانب العمل، وهو عبء غير مرئي يستنزف الطاقة. ويضاف إلى ذلك ضغط الصورة الذاتية والمقارنة الاجتماعية، خصوصًا عبر وسائل التواصل، والميل لدى بعض النساء إلى التفكير الزائد وإعادة تحليل المواقف مرارًا.
العلامات التي تستدعي الانتباه
من العلامات الشائعة للتوتر المزمن اضطراب النوم، والصداع المتكرر أو شدّ العضلات، وسرعة الانفعال، وصعوبة التركيز، وتغير الشهية، والإرهاق الدائم رغم الراحة. إذا استمرت هذه الأعراض أكثر من أسبوعين وأثرت في العمل أو العلاقات أو الحياة اليومية، فهي ليست مجرد ضغط عابر وتستحق التقييم من مختص.
استراتيجيات عملية لإدارة التوتر
يبدأ الأساس بالنوم المنتظم، فالمطلوب عادة بين سبع وتسع ساعات ليلًا مع ثبات موعد النوم والاستيقاظ. والنشاط البدني المعتدل، مثل المشي السريع نحو ثلاثين دقيقة في معظم أيام الأسبوع، يخفف التوتر ويحسّن المزاج. وتساعد تقنيات التنفس البطيء، كالشهيق لأربع ثوانٍ والزفير لست ثوانٍ لعدة دقائق، على تهدئة الجهاز العصبي بسرعة، أما الكتابة اليومية القصيرة عن المشاعر والأفكار فتمنح مسافة بين الشخص وأفكاره المقلقة.
ومن الجوانب المهمة أيضًا تقليل الكافيين خاصة بعد الظهر، والحفاظ على وجبات منتظمة، وتخصيص وقت أسبوعي لنشاط ممتع بلا هدف إنتاجي. وعلى مستوى العلاقات، فإن وضع الحدود وقول «لا» دون شعور بالذنب، وتوزيع المهام المنزلية بعدل، والحديث مع صديقة أو قريبة موثوقة، كلها خطوات تخفف العبء فعليًا.
متى نطلب المساعدة المتخصصة؟
يُنصح بمراجعة طبيب أو معالج نفسي عند استمرار الحزن أو القلق لأسابيع، أو تكرار نوبات الهلع، أو فقدان الاهتمام بما كان ممتعًا. ويحتاج الأمر إلى اهتمام خاص بعد الولادة، إذ قد يتطور اكتئاب ما بعد الولادة ويستحق علاجًا وليس صبرًا فقط. وإذا راودتك أفكار بإيذاء نفسك أو إنهاء حياتك فاطلبي مساعدة فورية من الطوارئ أو من شخص قريب منك دون تأخير. العلاج بالحديث، وأحيانًا مع الدواء، فعّال جدًا لمعظم الحالات.
إن إدارة التوتر ممارسة يومية صغيرة ومتراكمة، وأفضل بداية هي اختيار عادة واحدة، كالنوم المنتظم أو المشي، والالتزام بها أسبوعين قبل إضافة غيرها. هذا التقرير معلومات عامة وليس بديلًا عن التقييم الطبي أو النفسي المتخصص.
مواضيع ذات صلة
أسبوع الصحّة والراحة النفسية ينطلق في الجامعة الأنطونية بنسخته الخامسة
lebanon 24
Lebanon24
13/11/2026 01:58:26 Lebanon 24 Lebanon 24
عادات يومية تدمّر صحتك النفسية.. تعرفوا على ابرزها
lebanon 24
Lebanon24
13/11/2026 01:58:26 Lebanon 24 Lebanon 24
الانتفاخ المتكرر لدى النساء.. عوامل هرمونية ونفسية قد تكون وراء المشكلة
lebanon 24
Lebanon24
13/11/2026 01:58:26 Lebanon 24 Lebanon 24
الصحة النفسية في لبنان... يومٌ وطني، ولكن أين السياسة الوطنية؟
lebanon 24
Lebanon24
13/11/2026 01:58:26 Lebanon 24 Lebanon 24

التزام

الدورة

التركي

القصير

الترك

العلا

تابت

تاجي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-11-12
Lebanon24
10:07 | 2026-11-12
Lebanon24
07:05 | 2026-11-12
Lebanon24
04:00 | 2026-11-12
Lebanon24
02:00 | 2026-11-12
Lebanon24
23:00 | 2026-11-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24