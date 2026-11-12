تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

المرأة

5 عادات يومية تساعد على تعزيز حرق الدهون

Lebanon 24
12-11-2026 | 23:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
5 عادات يومية تساعد على تعزيز حرق الدهون
5 عادات يومية تساعد على تعزيز حرق الدهون photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

لا يرتبط معدل حرق الدهون بنوع الطعام وحده أو بممارسة التمارين الرياضية لفترات طويلة، بل يتأثر بمجموعة من العوامل المتداخلة، تشمل الكتلة العضلية، والعمر، والهرمونات، ومستوى النشاط البدني، وجودة النوم. وتُعرف عملية الأيض أو التمثيل الغذائي بأنها مجموعة التفاعلات الحيوية التي يحوّل الجسم من خلالها الطعام والشراب إلى طاقة يحتاج إليها للقيام بوظائفه اليومية.

ورغم انتشار وصفات ومشروبات يُروّج لها باعتبارها وسائل سريعة لتسريع الحرق، فإن تحسين كفاءة الأيض لا يتحقق بحلول سحرية، بل من خلال اتباع نمط حياة متوازن يساعد على الحفاظ على العضلات، وتنظيم الشهية، ودعم خسارة الدهون بصورة تدريجية ومستدامة.

بناء العضلات ودوره في تحسين الأيض

تُعد الكتلة العضلية من العناصر المهمة في تنظيم استهلاك الجسم للطاقة، إذ تحتاج العضلات إلى الطاقة حتى خلال فترات الراحة. لذلك، يساعد الحفاظ عليها وبناؤها في دعم عملية التحكم بالوزن وتحسين تكوين الجسم.

وتُعتبر تمارين المقاومة، مثل رفع الأوزان وتمارين القرفصاء والضغط واستخدام أحزمة المقاومة، من الوسائل الفعالة لتقوية العضلات والحد من فقدانها خلال خسارة الوزن.

ولتحقيق نتائج أفضل، يُنصح بممارسة هذه التمارين مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعياً، مع زيادة مستوى الصعوبة تدريجياً، وتدريب مجموعات العضلات الأساسية، إلى جانب الحصول على التغذية المناسبة وفترات الراحة الكافية.

البروتين عنصر أساسي للحفاظ على الكتلة العضلية

يحتاج الجسم إلى طاقة لهضم الطعام وامتصاصه والاستفادة من عناصره الغذائية، وتُعرف هذه العملية بالتأثير الحراري للطعام. ويستهلك الجسم طاقة أكبر في معالجة البروتين مقارنة بالدهون والكربوهيدرات.

كما يساهم البروتين في تعزيز الشعور بالشبع ودعم بناء العضلات وإصلاح الأنسجة، خصوصاً خلال اتباع نظام غذائي يهدف إلى تقليل الدهون.

ومن أبرز مصادره البيض، والدجاج، والأسماك، واللحوم قليلة الدهون، واللبن والزبادي، إضافة إلى العدس والحمص والفاصولياء والتوفو. ويُفضّل توزيع مصادر البروتين على الوجبات اليومية بدلاً من تناول معظم الكمية في وجبة واحدة.

شرب الماء وأثره في استهلاك الطاقة

يلعب الماء دوراً أساسياً في العديد من العمليات الحيوية، بما فيها الهضم ونقل العناصر الغذائية وتنظيم حرارة الجسم. وقد يؤدي نقص السوائل إلى الشعور بالتعب وانخفاض القدرة على ممارسة النشاط البدني.

وتشير بعض الأبحاث إلى أن شرب الماء قد يرفع استهلاك الطاقة بصورة مؤقتة ومحدودة، لكنه لا يُعد وسيلة مستقلة لخسارة الدهون.

ويمكن الحفاظ على ترطيب الجسم من خلال شرب الماء على مدار اليوم، والاهتمام بتعويض السوائل بعد ممارسة الرياضة، وتناول الأطعمة الغنية بالماء، مثل الخيار والبطيخ والبرتقال.

أطعمة تدعم عملية الأيض وصحة الجسم

لا يوجد طعام قادر بمفرده على تسريع حرق الدهون بصورة كبيرة، إلا أن اختيار الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية والألياف يساعد على تنظيم الشهية وتحسين جودة النظام الغذائي.

ومن الخيارات المفيدة:

الشوفان والحبوب الكاملة.

Advertisement

  • الخضراوات الورقية.

  • التفاح والكمثرى والتوت.

  • البقوليات، مثل العدس والحمص.

  • بذور الشيا والكتان.

  • المكسرات بكميات معتدلة.

    • ويمكن اعتماد وجبات متوازنة تتضمن الخضراوات في نصف الطبق، ومصدراً للبروتين في ربعه، والحبوب الكاملة أو النشويات في الربع المتبقي، مع إضافة كمية مناسبة من الدهون الصحية، مثل زيت الزيتون.

    الحركة اليومية تساهم في زيادة استهلاك الطاقة

    لا تقتصر عملية حرق السعرات الحرارية على ممارسة الرياضة داخل النادي، فالحركة اليومية البسيطة تؤدي دوراً مهماً في إجمالي الطاقة التي يستهلكها الجسم.

    ويشمل ذلك المشي وصعود الدرج والوقوف والأعمال المنزلية والتنقل خلال ساعات العمل.

    ومن العادات التي يمكن اعتمادها:

    • المشي لفترة قصيرة بعد تناول الوجبات.

    • استخدام الدرج بدلاً من المصعد.

    • أخذ استراحة للحركة كل ساعة خلال العمل.

    • المشي عند إنجاز المسافات القصيرة.

    • ممارسة أنشطة ممتعة، مثل السباحة والرقص وركوب الدراجة.

    والأهم هو زيادة النشاط تدريجياً والاستمرار عليه، بدلاً من ممارسة تمارين مكثفة لفترة قصيرة ثم التوقف.

    النوم الجيد يساعد على تنظيم الأيض

    يؤثر النوم في الهرمونات المسؤولة عن تنظيم الشهية، كما يرتبط بقدرة الجسم على التعامل مع الغلوكوز. وقد يؤدي الحرمان المتكرر من النوم إلى زيادة الرغبة في تناول الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية، ويجعل الالتزام بالعادات الصحية أكثر صعوبة.

    ولتحسين جودة النوم، يُنصح بالحفاظ على مواعيد منتظمة للنوم والاستيقاظ، والحصول على سبع إلى تسع ساعات من الراحة يومياً للبالغين، وتقليل استخدام الشاشات قبل النوم، وتوفير بيئة هادئة ومريحة.

    5 عادات يومية تساعد على دعم عملية الأيض

    إلى جانب التغذية المتوازنة والرياضة، هناك مجموعة من العادات التي يمكن أن تساهم في تحسين الصحة الأيضية:

    1. زيادة تناول الألياف: تساعد الأطعمة الغنية بالألياف على تعزيز الشبع وتحسين صحة الجهاز الهضمي والمساهمة في تنظيم مستويات السكر في الدم.

    2. تناول القهوة والشاي الأخضر باعتدال: يحتويان على مركبات قد ترفع استهلاك الطاقة بصورة طفيفة ومؤقتة، لكن تأثيرهما في خسارة الدهون محدود.

    3. إضافة التوابل إلى الطعام: يحتوي الفلفل الحار على مركبات قد تزيد إنتاج الحرارة واستهلاك الطاقة بدرجة بسيطة، من دون أن تكون بديلاً عن النظام الغذائي الصحي.

    4. تنظيم الوجبات: لا توجد أدلة تثبت أن تناول ست وجبات يومياً يسرّع الأيض أكثر من ثلاث وجبات، إذ تبقى جودة الطعام وكميته الإجمالية العامل الأهم.

    5. الاهتمام بالترطيب: يساعد شرب كمية مناسبة من الماء على دعم الوظائف الحيوية والحفاظ على القدرة على الحركة والنشاط.

    أخطاء شائعة تعيق خسارة الدهون

    قد تؤدي بعض الممارسات إلى نتائج عكسية خلال رحلة خسارة الوزن، ومن أبرزها اتباع حميات شديدة الانخفاض بالسعرات الحرارية، أو حذف مجموعات غذائية كاملة، أو تخطي الوجبات بصورة متكررة.

    فالتقليل المفرط من الطعام قد يسبب فقدان الكتلة العضلية والتعب والجوع الشديد، كما أن احتياجات الجسم من الطاقة تنخفض طبيعياً مع تراجع الوزن.

    كذلك، لا تُعد عصائر الليمون والأعشاب وسيلة مثبتة لإزالة السموم أو إذابة الدهون، ولا يعني تناول الأطعمة الصحية إمكانية استهلاكها بكميات غير محدودة، إذ تحتوي بعض الخيارات، مثل المكسرات وزبدة الفول السوداني وزيت الزيتون، على سعرات حرارية مرتفعة نسبياً.

    ومن الأخطاء الأخرى الاعتماد على تمارين الكارديو وحدها وإهمال تمارين المقاومة، إلى جانب قلة الحركة خلال بقية ساعات اليوم.

    متى يستدعي بطء خسارة الوزن استشارة مختص؟

    إذا لم تظهر نتائج واضحة رغم الالتزام بنمط حياة صحي لفترة مناسبة، فقد يكون من المفيد مراجعة اختصاصية تغذية لتقييم النظام الغذائي ومستوى النشاط والاحتياجات اليومية.

    وفي بعض الحالات، قد تؤثر مشكلات صحية، مثل اضطرابات الغدة الدرقية أو بعض الاختلالات الهرمونية، في الوزن ومعدل النشاط. لذلك، يستحسن استشارة الطبيب عند ملاحظة تغيرات غير معتادة في الوزن، خصوصاً إذا ترافق ذلك مع التعب المستمر أو الشعور المتكرر بالبرد أو اضطرابات الدورة الشهرية.

    الأيض الصحي يبدأ من عادات متوازنة

    لا يحتاج دعم عملية الأيض إلى وصفات سريعة أو مكملات تدّعي حرق الدهون، بل يعتمد على مجموعة من الخطوات المتكاملة، أبرزها الحفاظ على الكتلة العضلية، وتناول البروتين والألياف، وشرب الماء، وزيادة الحركة اليومية، والحصول على نوم كافٍ.

    وتبقى خسارة الدهون عملية تدريجية تختلف نتائجها من شخص إلى آخر، فيما يشكل الاستمرار على العادات الصحية وتجنب الحميات القاسية الأساس لتحقيق نتائج طويلة الأمد والحفاظ على صحة الجسم ولياقته.

    مواضيع ذات صلة
    تمارين القوة تعزز حرق الدهون خلال أسبوع واحد فقط.. دراسة تكشف
    lebanon 24
    Lebanon24
    13/11/2026 15:42:43 Lebanon 24 Lebanon 24
    عادة صباحية بسيطة قد تساعد في الحفاظ على الذاكرة
    lebanon 24
    Lebanon24
    13/11/2026 15:42:43 Lebanon 24 Lebanon 24
    5 أطعمة تساعد على مكافحة الالتهابات المزمنة وتعزيز صحة الجسم.. تعرف اليها
    lebanon 24
    Lebanon24
    13/11/2026 15:42:43 Lebanon 24 Lebanon 24
    5 أطعمة تساعد على الحد من اشتهاء الحلويات
    lebanon 24
    Lebanon24
    13/11/2026 15:42:43 Lebanon 24 Lebanon 24

    النظام الغذائي

    المقاومة

    السودان

    الرياض

    التزام

    سوداني

    الدورة

    القصير

    تابع
    قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
    Advertisement
    الأكثر قراءة Lebanon 24

    أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

     
    إشترك
    أيضاً في المرأة Lebanon 24
    Lebanon24
    06:37 | 2026-11-13
    Lebanon24
    04:27 | 2026-11-13
    Lebanon24
    01:51 | 2026-11-13
    Lebanon24
    16:00 | 2026-11-12
    Lebanon24
    14:00 | 2026-11-12
    Lebanon24
    10:07 | 2026-11-12
    فيديو
    Lebanon 24 leader in online news
    Youtube
    Instagram
    Threads
    Whatsapp Channel
    Twitter
    Facebook
    RSS
    Google News
    Download our application
    IOS
    Android
    مباشر
    الأبرز
    لبنان
    فيديو
    خاص
    إقتصاد
    عربي-دولي
    متفرقات
    أخبار عاجلة
    Youtube
    Instagram
    Threads
    Whatsapp Channel
    Twitter
    Facebook
    RSS
    Google News
    Download our application
    IOS
    Android
    Follow Us
    Youtube
    Instagram
    Threads
    Whatsapp Channel
    Twitter
    Facebook
    RSS
    Google News
    Download our application
    IOS
    Android
     
    Softimpact Softimpact web design and development company website
    Privacy policy
    من نحن
    لإعلاناتكم
    للاتصال بالموقع
    Privacy policy
    جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24