5 عادات يومية تساعد على تعزيز حرق الدهون

لا يرتبط معدل حرق الدهون بنوع الطعام وحده أو بممارسة التمارين الرياضية لفترات طويلة، بل يتأثر بمجموعة من العوامل المتداخلة، تشمل الكتلة العضلية، والعمر، والهرمونات، ومستوى النشاط البدني، وجودة النوم. وتُعرف عملية الأيض أو التمثيل الغذائي بأنها مجموعة التفاعلات الحيوية التي يحوّل الجسم من خلالها الطعام والشراب إلى طاقة يحتاج إليها للقيام بوظائفه اليومية.

ورغم انتشار وصفات ومشروبات يُروّج لها باعتبارها وسائل سريعة لتسريع الحرق، فإن تحسين كفاءة الأيض لا يتحقق بحلول سحرية، بل من خلال اتباع نمط حياة متوازن يساعد على الحفاظ على العضلات، وتنظيم الشهية، ودعم خسارة الدهون بصورة تدريجية ومستدامة.

بناء العضلات ودوره في تحسين الأيض

تُعد الكتلة العضلية من العناصر المهمة في تنظيم استهلاك الجسم للطاقة، إذ تحتاج العضلات إلى الطاقة حتى خلال فترات الراحة. لذلك، يساعد الحفاظ عليها وبناؤها في دعم عملية التحكم بالوزن وتحسين تكوين الجسم.

وتُعتبر تمارين ، مثل رفع الأوزان وتمارين القرفصاء والضغط واستخدام أحزمة المقاومة، من الوسائل الفعالة لتقوية العضلات والحد من فقدانها خلال خسارة الوزن.

ولتحقيق نتائج أفضل، يُنصح بممارسة هذه التمارين مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعياً، مع زيادة مستوى الصعوبة تدريجياً، وتدريب مجموعات العضلات الأساسية، إلى جانب الحصول على التغذية المناسبة وفترات الراحة الكافية.

البروتين عنصر أساسي للحفاظ على الكتلة العضلية

يحتاج الجسم إلى طاقة لهضم الطعام وامتصاصه والاستفادة من عناصره الغذائية، وتُعرف هذه العملية بالتأثير الحراري للطعام. ويستهلك الجسم طاقة أكبر في معالجة البروتين مقارنة بالدهون والكربوهيدرات.

كما يساهم البروتين في تعزيز الشعور بالشبع ودعم بناء العضلات وإصلاح الأنسجة، خصوصاً خلال اتباع نظام غذائي يهدف إلى تقليل الدهون.

ومن أبرز مصادره البيض، والدجاج، والأسماك، واللحوم قليلة الدهون، واللبن والزبادي، إضافة إلى العدس والحمص والفاصولياء والتوفو. ويُفضّل توزيع مصادر البروتين على الوجبات اليومية بدلاً من تناول معظم الكمية في وجبة واحدة.

شرب الماء وأثره في استهلاك الطاقة

يلعب الماء دوراً أساسياً في العديد من العمليات الحيوية، بما فيها الهضم ونقل العناصر الغذائية وتنظيم حرارة الجسم. وقد يؤدي نقص السوائل إلى الشعور بالتعب وانخفاض القدرة على ممارسة النشاط البدني.

وتشير بعض الأبحاث إلى أن شرب الماء قد يرفع استهلاك الطاقة بصورة مؤقتة ومحدودة، لكنه لا يُعد وسيلة مستقلة لخسارة الدهون.

ويمكن الحفاظ على ترطيب الجسم من خلال شرب الماء على مدار اليوم، والاهتمام بتعويض السوائل بعد ممارسة الرياضة، وتناول الأطعمة الغنية بالماء، مثل الخيار والبطيخ والبرتقال.

أطعمة تدعم عملية الأيض وصحة الجسم

لا يوجد طعام قادر بمفرده على تسريع حرق الدهون بصورة كبيرة، إلا أن اختيار الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية والألياف يساعد على تنظيم الشهية وتحسين جودة .

ومن الخيارات المفيدة:

الشوفان والحبوب الكاملة.