قبل استخدام زيت الزيتون لشعرك.. إليك ما يجب معرفته

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يُعدّ زيت من المكونات الطبيعية التي تدخل في العديد من وصفات العناية بالشعر، بفضل احتوائه على الدهون الصحية ومضادات الأكسدة وفيتامين هـ. ويُستخدم منذ سنوات لترطيب الشعر وتحسين مظهره والحد من جفافه، خصوصاً لدى أصحاب الشعر الكثيف والمجعد. لكن هل تقتصر فوائده على الترطيب، أم يمكن أن يساهم أيضاً في الحد من التقصف وتحسين صحة فروة الرأس؟ترطيب الشعر والحد من الجفافيتميز زيت الزيتون بقدرته على تغليف خصلات الشعر والمساعدة في الاحتفاظ برطوبتها، ما يجعله خياراً مناسباً للشعر الجاف والمتضرر بفعل الصبغات المتكررة أو استخدام مستحضرات التصفيف الكيميائية والحرارية. كما يساعد على تحسين ملمس الشعر ومنحه مظهراً أكثر نعومة ولمعاناً.التخفيف من الهيشان والتقصفيمكن لكمية صغيرة من زيت الزيتون أن تساعد على تهدئة الشعر المتطاير والتخفيف من مظهر النفشة، خصوصاً لدى أصحاب الشعر الكثيف والمجعد. كذلك، يساهم وضعه على الأطراف الجافة في تحسين مظهرها والحد من الاحتكاك الذي قد يؤدي إلى زيادة التقصف. إلا أنه لا يعالج الأطراف المتضررة بشكل نهائي، بل يساعد على تحسين مظهرها وحمايتها من مزيد من التلف.هل يساعد على نمو الشعر؟يحتوي زيت الزيتون على فيتامين هـ ومركبات مضادة للأكسدة، وهي عناصر ترتبط بصحة الجلد والشعر. كما أن تدليك فروة الرأس به قد يساعد على ترطيبها. لكن لا تتوافر حتى الآن أدلة علمية كافية تثبت أن زيت الزيتون يحفّز نمو الشعر أو يعالج تساقطه بصورة مباشرة، لذلك لا ينبغي اعتباره بديلاً عن العلاجات المخصصة لهذه المشكلات.علاقته بالقشرة والقمليشيع استخدام زيت الزيتون ضمن الوصفات المنزلية للتعامل مع القمل وجفاف فروة الرأس، إلا أن فعاليته في على القمل ليست مثبتة كعلاج موثوق، ولا يغني عن المستحضرات المخصصة لذلك.أما في ما يتعلق بالقشرة، فينبغي التعامل معه بحذر، إذ إن بعض أنواع القشرة ترتبط بنمو فطريات وخمائر على فروة الرأس، وقد يؤدي وضع الزيوت عليها إلى تفاقم المشكلة لدى بعض الأشخاص بدلاً من تخفيفها.ماذا تقول الدراسات عن زيت الزيتون والشعر؟لا تزال الأبحاث المتعلقة بالتأثير المباشر لزيت الزيتون على نمو الشعر وصحة فروة الرأس محدودة. لكن بعض الدراسات التي تناولت الزيوت النباتية والعناية بالشعر أشارت إلى أن أنواعاً معينة منها قد تساعد على الحد من فقدان البروتين وحماية ألياف الشعر من التلف.وتكمن أهمية بعض هذه الزيوت في قدرتها على التغلغل داخل الشعرة أو تغليفها، ما قد يقلل من امتصاص الماء الزائد والتغيرات التي تتعرض لها ألياف الشعر أثناء الغسل المتكرر.كيف يمكن استخدام زيت الزيتون للشعر؟يمكن إدخال زيت الزيتون في روتين العناية بالشعر بطرق مختلفة، مع مراعاة طبيعة الشعر واحتياجاته:- حمام الزيت: توضع كمية قليلة من زيت الزيتون الفاتر على أطوال الشعر، مع التركيز على المناطق الجافة، ويُترك لمدة تتراوح بين 15 و30 دقيقة قبل غسله بالشامبو.- العناية بالأطراف: يمكن توزيع بضع قطرات على أطراف الشعر الجافة للحد من مظهر التشابك والهيشان.- قناع الشعر: يمكن مزج زيت الزيتون مع مكونات مرطبة مثل جل الصبار، ثم وضع الخليط على أطوال الشعر لفترة قصيرة قبل غسله جيداً.- تدليك فروة الرأس: يمكن استخدام كمية محدودة مع التدليك ، شرط ألا تكون فروة الرأس دهنية أو معرضة لظهور القشرة المرتبطة بالفطريات.متى يُفضّل تجنب زيت الزيتون؟على الرغم من فوائده المحتملة، فإن زيت الزيتون لا يناسب جميع أنواع الشعر، وقد يؤدي استخدامه بطريقة غير مناسبة إلى نتائج عكسية. ويُفضّل الحذر في الحالات الآتية:- الشعر الناعم والخفيف، إذ قد يجعله يبدو دهنياً ويفقده حجمه الطبيعي.- فروة الرأس الدهنية، لأن إضافة الزيت قد تزيد الإحساس بالثقل وتراكم الدهون.- فروة الرأس التي تعاني من القشرة المرتبطة بالالتهابات الفطرية، إذ قد يؤدي استخدامه إلى تفاقم الحالة.- الشعر الذي يحتاج إلى التصفيف الحراري، إذ لا يُنصح بتعريض الشعر المغطى بالزيت لدرجات حرارة مرتفعة.في المحصلة، يمكن أن يكون زيت الزيتون إضافة مفيدة لروتين العناية بالشعر الجاف والكثيف، خصوصاً من ناحية الترطيب وتحسين الملمس والحد من الهيشان. لكن فعاليته تختلف باختلاف طبيعة الشعر، ولا تعني فوائده التجميلية أنه علاج مثبت لتساقط الشعر أو مشكلات فروة الرأس.