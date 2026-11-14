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المرأة

بشرة ناعمة ومضيئة من دون طبقات ثقيلة... إليكم صيحة مكياج "Blur"

Lebanon 24
14-11-2026 | 12:44
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تتجه صيحات المكياج نحو مظهر أكثر طبيعية، بعيداً عن الكونتورينغ الحاد والبشرة شديدة اللمعان أو المطفأة. وفي هذا الإطار، يبرز مكياج "البلور" (Blur)، الذي يقوم على تنعيم ملامح الوجه بصرياً وتخفيف ظهور عيوب البشرة، مع الحفاظ على إشراقتها ومظهرها الطبيعي.

وتحظى هذه الصيحة بشعبية على مواقع التواصل الاجتماعي، وتظهر لدى نجمات مثل عارضة الأزياء هايلي بيبر، التي تعتمد مكياجاً يخفف حدة حدود الوجه ويمنح البشرة مظهراً أكثر نعومة وإضاءة. كذلك تشتهر الممثلة إيما ستون بأسلوب "الشفاه الضبابية" (Blurred Lips)، الذي يعتمد لوناً لامعاً وخفيفاً مع أطراف غير محددة بوضوح، لإضفاء حجم على الشفاه بطريقة طبيعية.

وبحسب صحيفة "لو باريزيان"، تقوم فكرة مكياج "البلور" على تنعيم ملامح الوجه وملمس البشرة بدلاً من إخفاء الهالات السوداء والتجاعيد والشوائب بالكامل، بهدف الحصول على بشرة تبدو أكثر تجانساً وإشراقاً، من دون طبقات مكياج ثقيلة.

الترطيب أولاً

لتحقيق هذه النتيجة، تبدأ الخطوة الأولى بالعناية بالبشرة وترطيبها، من خلال استخدام كريم النهار والسيروم والمستحضرات المناسبة لنوع البشرة. وبعد ذلك، يمكن وضع كريم أو قاعدة مكياج مخصصة لتنعيم ملمس البشرة وتخفيف ظهور المسام والعيوب والهالات والتجاعيد.

وتحتوي مستحضرات التنعيم هذه غالباً على النياسيناميد، الذي يساعد على توحيد مظهر البشرة والتخفيف من الاحمرار والبقع التصبغية.

تقنية المكياج العكسي

ومن التقنيات المستخدمة للحصول على هذا المظهر، تقنية "أندر بينتينغ" (Underpainting)، التي تعتمدها هايلي بيبر. وتقوم على وضع مستحضرات تحديد الوجه قبل كريم الأساس، في أسلوب يشبه الكونتورينغ العكسي.

وتشرح خبيرة التجميل ماريو كامليون هذه الطريقة، التي تبدأ بتطبيق البرونزر وأحمر الخدود والهايلايتر، قبل وضع خافي العيوب على المناطق التي يراد تنعيم مظهرها، مثل الهالات السوداء والأنف والجبهة.

بعد ذلك، توضع طبقة رقيقة من كريم الأساس على الوجه، لتندمج المستحضرات معاً وتخفّف ظهور الخطوط الفاصلة الواضحة. ويختلف هذا الترتيب عن أسلوب المكياج الذي كان سائداً في العقد الثاني من الألفية، حيث كان كريم الأساس يوضع أولاً، ثم تُضاف مستحضرات تحديد الملامح.

شفاه بأطراف غير محددة

أما صيحة "الشفاه الضبابية" (Blurred Lips)، فتعتمد مظهراً يشبه الشفاه الملطخة باللون طبيعياً، من دون تحديد واضح للأطراف، بما يمنحها مظهراً أكثر نعومة وعفوية.

ما المستحضرات المناسبة؟

يرتكز مكياج "البلور" على البشرة الصحية والمرطبة، لذلك يُنصح باستخدام سيروم خفيف للترطيب وكريم يمنح البشرة امتلاءً، إلى جانب قاعدة أو كريم تنعيم يتناسب مع نوعها. ويمكن للبشرة العادية اختيار تركيبات مرطبة، فيما تناسب التركيبات ذات التأثير المطفأ قليلاً البشرة المختلطة والدهنية.

وفي ما يتعلق بالمكياج، تفضّل هذه الصيحة المستحضرات الخفيفة والسائلة، مثل أحمر الخدود الكريمي أو السائل وكريمات الأساس السائلة وسيرومات التلوين.

أما البودرة، فيُفضّل اختيار نوع حرّ يمنح تأثير التنعيم، مع وضعه على منطقة الجبهة والأنف والذقن فقط، بدلاً من توزيعه على كامل الوجه، للحفاظ على إشراقة البشرة وتجنب تراكم طبقات المكياج.

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