من هيفاء وهبي إلى نادين نسيب نجيم... أبرز إطلالات الجمال في حفل "فوغ العربية" (صور)

اجتمعت نجمات وفنانات من العالم العربي وخارجه في حفل "فوغ العربية" الأول، الذي أقيم مساء 13 تشرين الثاني في قاعة "فوروم بولروم" بفندق "ديلانو دبي" في منطقة بلوواترز، حيث حضرت إطلالات المكياج وتسريحات الشعر بقوة، عاكسةً تنوعاً بين الأساليب الكلاسيكية والخيارات الجريئة.

واستعرضت مجلة "فوغ العربية" أبرز إطلالات الجمال التي رافقت الحفل، الذي حمل عنوان "آرت إديشن"، وكان من أبرز وجوهه النجمة هيفاء وهبي، التي شاركت في إحيائه. واختارت وهبي مكياجاً دخانياً قوياً مع رموش كثيفة وأحمر شفاه مرجاني غير لامع، فيما نفّذ مصفف الشعر سيباستيان إسكندر تسريحة متموجة مستوحاة من أجواء حوريات البحر، لتكمل إطلالتها بفستان لامع من دولتشي أند غابانا وتاج لافت.

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أما المغنية التشيلية إليانا، فظهرت بتجعيدات شقراء طويلة وعناصر ترابية في شعرها، مع شفاه لامعة وحواجب باهتة، في إطلالة أعادت من خلالها تقديم مظهرها في فيديو أغنيتها "غزالي".

واختارت الممثلة هاندا أرتشيل تسريحة "الفرنش تويست" بنسخة ناعمة ورومانسية، صُممت لتنسجم مع تفاصيل فستانها من زهير مراد، فيما اعتمدت مقدمة الحفل جيسيكا قهواتي تسريحة مؤلفة من لفّات شعر مرفوعة، مع آيلاينر مجنح وأحمر شفاه مرجاني.

وحافظت نادين نسيب نجيم على أسلوبها المعروف بالمكياج المضيء، مع إبراز عظام الوجنتين، وأكملت إطلالتها بتسريحة شعر منسدلة مع قطعة زينة دقيقة مرصعة باللؤلؤ والكريستال.

ومن بين الإطلالات اللافتة أيضاً، اختارت هدى قطان أحمر شفاه داكناً يميل إلى الطابع القوطي، مع آيلاينر محدد وتسريحة ذيل حصان مشدودة. واعتمدت الممثلة الأردنية ركين سعد اللون العنابي الداكن على الشفاه، مع غرة قصيرة مستقيمة، مستوحيةً إطلالتها من لوحة "بورتريه أديل بلوخ باور" للفنان غوستاف كليمت.

وفي المقابل، اتجهت كارين وازن إلى مكياج طبيعي بألوان حيادية، حتى لا ينافس فستانها المصمم خصيصاً لها من نيكولا ، والمزين برسومات يدوية. أما عارضة الأزياء اللبنانية نور رزق، فاختارت إطلالة ذهبية مستوحاة من تمثال تروكاديرو، مع شعر مموج ومكياج منحوت وشفاه وردية ناعمة.

واعتمدت عزة سليمان، التي شاركت في تقديم الحفل، مكياجاً ناعماً بألوان قريبة من البشرة وشفاه وردية، مع شعر مسحوب إلى الخلف، في حين ظهرت بلقيس فتحي بفستان أبيض مزين بالريش من تصميم كريكور جابوتيان، ومكياج مضيء وتسريحة شعر مموجة بتفاصيل منحوتة على .

وشملت الإطلالات أيضاً الممثلة التونسية درة زروق، التي اختارت كعكة شعر مشدودة مع خصلات ملتفة حول الوجه، ورزان جمال التي اعتمدت تسريحة مرفوعة مع فرق جانبي ومكياج عيون لؤلؤي. كما ظهرت سلمى أبو ضيف بمكياج عيون لامع بدرجات بنفسجية، مع شعر مرفوع بتسريحة كعكة مشدودة.

أما الممثلة كاريس بشار، فاختارت مكياج عيون دخانياً داكناً وشفاه بلون طبيعي، مع تسريحة مرفوعة وكثيفة، فيما اعتمدت ياسمينا العبد اللون الوردي على الخدين والصدغين والجفنين والشفاه، في إطلالة موحدة الألوان.