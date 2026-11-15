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المرأة

لصقات تحت العينين... كم دقيقة يجب تركها للحصول على أفضل النتائج؟

Lebanon 24
15-11-2026 | 16:00
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تُعدّ لصقات تحت العينين من مستحضرات العناية بالبشرة التي اكتسبت شعبية واسعة، بفضل دورها في تحسين مظهر المنطقة المحيطة بالعين، والتخفيف من علامات التعب، مثل الانتفاخ والهالات السوداء والخطوط الدقيقة. لكن الاستفادة منها لا ترتبط بنوعية المنتج وحدها، بل تعتمد أيضاً على طريقة استعماله والمدة التي يُترك خلالها على البشرة.

وبشكل عام، تتراوح المدة المناسبة لاستخدام معظم لصقات العين التقليدية حول عشر دقائق، وهي فترة تسمح للبشرة بالاستفادة من مكونات المنتج المرطبة والفعالة، من دون تعريض المنطقة الحساسة لوقت طويل قد لا يضيف أي فائدة إضافية.

لماذا أصبحت لصقات العين جزءاً من روتين العناية بالبشرة؟

تتميّز هذه اللصقات بتركيباتها المركزة التي تستهدف المنطقة الرقيقة أسفل العين، فتعمل على تزويدها بالرطوبة وبعض المكونات التي تساعد في تحسين مظهرها. كما تشكّل طبقة تغطي البشرة، ما يساهم في الحد من تبخر الرطوبة وإبقاء المستحضرات على تماس مباشر مع الجلد.

وتتنوع مكوناتها بحسب طبيعة كل منتج وأهدافه، إذ تحتوي بعض التركيبات، ولا سيما تلك المنتشرة في مستحضرات العناية الكورية، على الكولاجين والكافيين والببتيدات ومخاط الحلزون، إلى جانب مكونات أخرى تساعد في ترطيب البشرة وتحسين مظهرها.

المدة المناسبة وطريقة الاستخدام

للحصول على أفضل استفادة من لصقات العين، من المهم الالتزام بتعليمات الاستخدام المرفقة بالمنتج، مع مراعاة مجموعة من الإرشادات:

1. عدم إطالة مدة وضع اللصقات

تُترك معظم اللصقات التقليدية تحت العين لمدة تقارب عشر دقائق، وهي مدة مناسبة للعديد من التركيبات التي تحتوي على حمض الهيالورونيك أو الكافيين أو الببتيدات. أما إبقاؤها لفترة أطول، فلا يعني بالضرورة الحصول على نتائج أفضل، وقد يسبب تهيجاً لدى بعض أنواع البشرة.

2. اختيار التوقيت المناسب

يمكن استخدام لصقات العين في أوقات مختلفة بحسب الحاجة:

  • صباحاً، للمساعدة في تقليل مظهر الانتفاخ وإنعاش منطقة العين قبل وضع المكياج.

  • مساءً، كخطوة إضافية للترطيب ضمن روتين العناية بالبشرة.

  • قبل المناسبات، لمنح محيط العين مظهراً أكثر انتعاشاً ونعومة.

3. تحديد عدد مرات الاستخدام

تسمح بعض المنتجات بالاستخدام اليومي، فيما تتطلب تركيبات أخرى استعمالاً أقل تكراراً. لذلك، تبقى تعليمات الشركة المصنّعة المرجع الأساسي لتحديد عدد مرات الاستخدام المناسبة.

4. تطبيقها على بشرة نظيفة

يُفضّل وضع اللصقات على بشرة نظيفة وجافة، والتأكد من تثبيتها بطريقة مريحة أسفل العين. وبعد إزالتها، يمكن توزيع بقايا السيروم بالتربيت الخفيف بأطراف الأصابع، من دون فرك المنطقة أو شدّها.

أبرز فوائد لصقات تحت العينين

ترطيب البشرة وتعزيز نعومتها

تحتوي بعض اللصقات المصنوعة بتقنية الجل المائي (Hydrogel) على مكونات مرطبة، مثل حمض الهيالورونيك والنياسيناميد، التي تساعد في جذب الرطوبة والاحتفاظ بها داخل الطبقات السطحية من البشرة.

ويساهم هذا الترطيب في تحسين ملمس الجلد والتخفيف من مظهر الجفاف والخطوط الدقيقة الناتجة عنه، كما يمنح المنطقة المحيطة بالعين مظهراً أكثر امتلاءً ونعومة. وتساعد بعض التركيبات أيضاً في دعم حاجز البشرة والحد من فقدان الماء.

التخفيف من انتفاخات العين

يمكن أن يمنح الإحساس البارد الذي توفره بعض اللصقات راحة فورية للمنطقة المحيطة بالعين، كما قد يساعد على تقليل مظهر الانتفاخ، خصوصاً في ساعات الصباح وبعد فترات التعب أو قلة النوم.

وتزداد فاعلية هذا الإحساس المبرد عند حفظ بعض أنواع اللصقات في الثلاجة، شرط أن تسمح تعليمات المنتج بذلك، مع تجنب وضع مستحضرات شديدة البرودة مباشرة على البشرة الحساسة.

تحسين مظهر الهالات السوداء

تحتوي بعض التركيبات على مكونات مثل فيتامين C والكافيين، التي تُستخدم في مستحضرات العناية بهدف تحسين إشراقة البشرة وتقليل مظهر التعب والبهتان.

وقد تساعد هذه المكونات في جعل المنطقة أسفل العين تبدو أكثر حيوية، إلا أن النتائج تختلف بحسب سبب الهالات السوداء وطبيعة البشرة، ولا يمكن اعتبار اللصقات علاجاً نهائياً لجميع أنواع التصبغات أو الهالات.

تحضير منطقة العين قبل المكياج

من الاستخدامات الشائعة لهذه اللصقات وضعها قبل تطبيق المكياج، إذ يساعد الترطيب الذي توفره على تنعيم سطح البشرة وتحسين مظهرها، ما يسهل توزيع خافي العيوب (الكونسيلر) ويحد من إبراز الجفاف والخطوط الدقيقة.

كما يمكن أن تجعل منطقة أسفل العين تبدو أكثر نضارة، وتساعد في الحصول على نتيجة مكياج متجانسة، شرط منح البشرة الوقت الكافي لامتصاص السيروم المتبقي قبل وضع المستحضرات التجميلية.

هل يمكن استخدام لصقات العين يومياً؟

يعتمد ذلك على تركيبة المنتج ومدى ملاءمته للبشرة. فبعض الأنواع مصممة للاستخدام المتكرر، بينما قد تتطلب الأنواع الأخرى فترات متباعدة بين التطبيقات. ومن الضروري التوقف عن استخدامها عند ظهور احمرار أو حكة أو أي علامات تهيّج، وتجنب وضعها على الجلد المتضرر أو الملتهب.

لا تحتاج العناية بمنطقة العين إلى خطوات معقدة، بل إلى اختيار المنتجات المناسبة واستخدامها بالطريقة الصحيحة. وتبقى لصقات العين خياراً عملياً لإضافة جرعة من الترطيب والانتعاش إلى الروتين اليومي، شرط عدم المبالغة في استخدامها أو توقع نتائج تتجاوز قدرتها الفعلية.

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