من فقر الدم إلى هشاشة العظام.. ملفات صحية تستحق اهتمام كل امرأة

لا تقتصر العناية بصحة المرأة على علاج المشكلات عند ظهورها، بل تبدأ بالوقاية والمتابعة الدورية واعتماد عادات صحية تحافظ على التوازن الجسدي والنفسي. فالكشف المبكر عن الاضطرابات الصحية يرفع فرص العلاج الناجح، ويقلل من المضاعفات، ويحسّن جودة الحياة في مختلف مراحل العمر. ويستعرض هذا التقرير أبرز الجوانب التي تستحق المتابعة، وهي صحة والغدة الدرقية والعظام، إضافة إلى العادات اليومية الداعمة للصحة.

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أولاً: صحة الدم

تُعدّ فحوصات الدم من أهم أدوات الكشف المبكر، خصوصاً عند وجود مؤشرات أو أعراض تستدعي التقييم.

فقر الدم ونقص الحديد من الحالات الشائعة لدى النساء، وقد يرتبطان بالدورة الشهرية الغزيرة أو الحمل أو قلة الحديد في الغذاء. ومن الأعراض التي قد تستدعي الفحص التعب والإرهاق المستمر، وشحوب البشرة، وضيق النفس عند الجهد، والدوخة، وتساقط الشعر، وهشاشة الأظافر. ويحدد الطبيب الفحوصات المناسبة، مثل صورة الدم الكاملة ومستوى الحديد المخزون (الفيريتين)، ويصف العلاج عند الحاجة، ولا يُنصح بتناول مكملات الحديد دون استشارة طبية.

ثانياً: صحة الغدة الدرقية

تؤثر الغدة الدرقية في عمليات الأيض والطاقة والمزاج والدورة الشهرية، وتكثر اضطراباتها لدى النساء مقارنة بالرجال.

قد تستدعي أعراض مثل التعب المستمر، وتغيّر الوزن غير المبرر، واضطرابات الشهرية، والتغيرات في المزاج، والإحساس غير الطبيعي بالبرد أو الحرارة، تقييماً طبياً. ويمكن للطبيب طلب فحص هرمونات الغدة الدرقية عند الاشتباه، ثم تحديد خطة العلاج أو المتابعة وفق النتيجة. وهذه الأعراض غير نوعية وقد تنتج عن أسباب أخرى، لذا يبقى التقييم الطبي هو الأساس.

ثالثاً: صحة العظام

تزداد أهمية العناية بالعظام لدى المرأة، لا سيما مع التقدم في العمر وبعد انقطاع الطمث، حيث ينخفض الإستروجين وتزداد مخاطر هشاشة العظام.

يساهم الحصول على الكالسيوم وفيتامين D وممارسة النشاط البدني في الحفاظ على صحة العظام. فالكالسيوم يتوفر في الحليب ومشتقاته والخضروات الورقية الداكنة وبعض الأسماك، أما فيتامين D فيساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم، ومصدره الأساسي التعرض المعتدل لأشعة الشمس، إضافة إلى بعض الأغذية والمكملات عند الحاجة. وتقوّي تمارين المشي وحمل الأوزان الخفيفة والمقاومة العظام والعضلات وتحسّن التوازن. وقد يوصي الطبيب بفحص مستوى فيتامين D أو قياس كثافة العظام بحسب العمر وعوامل الخطر.



يقوم نمط الحياة الصحي على غذاء متوازن غني بالخضروات والفواكه والبروتينات والحبوب الكاملة، ونشاط بدني منتظم يناسب الحالة الصحية، وقسط كافٍ من النوم، وشرب كمية كافية من الماء. ويُستحسن الابتعاد عن التدخين والتقليل من الكافيين والسكريات. كما أن العناية بالصحة النفسية وإدارة التوتر وطلب الدعم عند الشعور بالقلق أو الحزن المستمر جزء أساسي من التوازن العام. ولا تقل أهمية الفحوصات الدورية الموصى بها، مثل فحص عنق الرحم وفحص الثدي، بحسب العمر والتوصيات الطبية. رابعاً: عادات صحية داعمةيقوم نمط الحياة الصحي على غذاء متوازن غني بالخضروات والفواكه والبروتينات والحبوب الكاملة، ونشاط بدني منتظم يناسب الحالة الصحية، وقسط كافٍ من النوم، وشرب كمية كافية من الماء. ويُستحسن الابتعاد عن التدخين والتقليل من الكافيين والسكريات. كما أن العناية بالصحة النفسية وإدارة التوتر وطلب الدعم عند الشعور بالقلق أو الحزن المستمر جزء أساسي من التوازن العام. ولا تقل أهمية الفحوصات الدورية الموصى بها، مثل فحص عنق الرحم وفحص الثدي، بحسب العمر والتوصيات الطبية.

متى يجب مراجعة الطبيب؟

يُستحسن طلب الاستشارة الطبية عند استمرار التعب دون سبب واضح، أو حدوث تغيرات ملحوظة في الدورة الشهرية أو الوزن، أو ظهور آلام مستمرة في العظام والمفاصل، أو أي أعراض جديدة تثير القلق.

تقوم صحة المرأة على ثلاث ركائز مترابطة: الوقاية، والمتابعة الدورية، ونمط الحياة الصحي. والاهتمام المبكر بصحة الدم والغدة الدرقية والعظام يسهم في تجنّب كثير من المشكلات أو اكتشافها في وقت مبكر، مما يدعم التوازن الجسدي والنفسي على المدى .