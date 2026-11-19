تطرأ على جسم المرأة تغيرات عدة مع التقدم في العمر، وتبدأ الكتلة العضلية بالتراجع تدريجياً، ولا سيما بعد سن الأربعين، بالتزامن مع التبدلات الهرمونية وتباطؤ بعض الوظائف الحيوية. وفي هذه المرحلة، تكتسب التغذية المتوازنة أهمية مضاعفة، ويبرز البروتين بوصفه أحد العناصر الضرورية للحفاظ على قوة العضلات وتجديد أنسجتها ودعم النشاط البدني.

ولا تقتصر فوائد البروتين على بناء العضلات، بل تشمل أيضاً تعزيز الإحساس بالشبع والمساعدة في ضبط الشهية والحد من خسارة الكتلة العضلية خلال اتباع الحميات الغذائية. فما الكمية التي تحتاج إليها المرأة بعد الأربعين؟ وما المصادر التي يُنصح بإدراجها في نظامها الغذائي؟ وكيف يمكن توزيعها على مدار اليوم؟

في هذا السياق، توضح اختصاصية التغذية الوظيفية والحائزة على ماجستير في الصحة العامة لمى نبّوت، في حديث إلى «سيدتي»، أبرز الجوانب المرتبطة باحتياجات المرأة من البروتين في هذه المرحلة العمرية.

ما الذي يجعل البروتين مهماً بعد الأربعين؟

يؤدي البروتين وظائف متعددة تتجاوز دوره المعروف في بناء الأنسجة العضلية وإصلاحها. فالجسم يستهلك طاقة أكبر في هضمه وامتصاصه مقارنة بالدهون والكربوهيدرات، وهو ما يُعرف بالتأثير الحراري للطعام.

كذلك، يساعد البروتين على إطالة الشعور بالشبع، إذ يستغرق هضمه وقتاً أطول، ويساهم في تنظيم الهرمونات المرتبطة بالجوع والامتلاء، الأمر الذي قد يخفف الرغبة في تناول السكريات والوجبات الخفيفة بين الوجبات الرئيسية.

ومن فوائده أيضاً الحد من خسارة العضلات أثناء خفض الوزن. فالحفاظ على الكتلة العضلية يساهم في دعم معدل الأيض، حتى في أوقات الراحة، ويكتسب أهمية خاصة مع التقدم في العمر.

أربعة أخطاء غذائية شائعة في تناول البروتين

قد تقع بعض العادات التي تحول دون حصولهن على الكمية المناسبة من البروتين، ومن أبرزها:

تجاهل البروتين في وجبة الفطور: الاكتفاء بالقهوة أو المعجنات لا يوفر للجسم ما يحتاج إليه من هذا العنصر في بداية اليوم. الاعتماد على مصدر غذائي واحد: تكرار تناول النوع نفسه من البروتين يحرم من التنوع في الفيتامينات والمعادن والعناصر الأخرى. الاعتقاد بأن البروتين يؤدي إلى زيادة الوزن: يرتبط هذا التصور بمخاوف من زيادة حجم العضلات أو السمنة، في حين أن تناول البروتين ضمن احتياجات الجسم يساعد على الحفاظ على الأنسجة العضلية. عدم شرب كمية كافية من الماء: من المهم الاهتمام بالترطيب عند زيادة استهلاك البروتين، مع مراعاة الحالة الصحية ووظائف الكلى.

كيف تحافظ المرأة على عضلاتها مع التقدم في العمر؟

لا يكفي تعديل النظام الغذائي وحده للحفاظ على الكتلة العضلية، بل ينبغي أن يترافق مع نمط حياة يدعم صحة العضلات والعظام. ومن أبرز الخطوات التي يُنصح باتباعها:

ممارسة تمارين ، مثل رفع الأثقال، مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعياً، لتحفيز الألياف العضلية والمساعدة على نموها.

الاهتمام بالأطعمة الغنية بحمض الليوسين، وهو حمض أميني يساهم في تنشيط عملية بناء البروتين العضلي، ويتوفر في البيض والدجاج والأسماك ومنتجات الألبان.

الحصول على كميات مناسبة من فيتامين D والمغنيسيوم، لما لهما من دور في دعم الوظائف العضلية وصحة العظام.

الحرص على النوم لساعات كافية، إذ يحتاج الجسم إلى الراحة لاستعادة نشاطه وإصلاح الأنسجة، بما فيها الأنسجة العضلية.

تأثير التغيرات الهرمونية على الكتلة العضلية

تؤثر التحولات الهرمونية التي تمر بها المرأة بعد الأربعين في قدرتها على المحافظة على الكتلة العضلية. ومع التراجع التدريجي لمستويات هرمون الإستروجين، خصوصاً خلال مرحلة ما قبل انقطاع الطمث، قد تصبح عملية بناء العضلات وإصلاح أنسجتها أقل كفاءة.

كما يمكن أن تتراجع استجابة العضلات للبروتين، ما يجعل الاهتمام بتأمين احتياجات الجسم منه، إلى جانب ممارسة تمارين القوة، أكثر أهمية. وقد تتضح هذه التغيرات بصورة أكبر خلال مرحلة انقطاع الطمث، حيث يتزامن انخفاض مستويات الهرمونات أحياناً مع تراجع النشاط البدني وتبدل تركيب الجسم.

لذلك، يشكل الجمع بين التغذية الغنية بالبروتين والحركة المنتظمة، ولا سيما تمارين المقاومة، وسيلة مهمة لدعم قوة العضلات والحد من تراجع كتلتها.

ما الكمية اليومية المناسبة من البروتين؟

لا توجد كمية واحدة تناسب جميع النساء بعد الأربعين، إذ تتحدد الاحتياجات بحسب وزن الجسم ومستوى النشاط البدني والحالة الصحية والأهداف الغذائية.

وتبلغ الكمية الأساسية الموصى بها للبالغين نحو 0.8 غرام من البروتين لكل كيلوغرام من وزن الجسم يومياً. وقد يكون من المناسب رفعها إلى ما بين غرام واحد و1.2 غرام لكل كيلوغرام لدى من يرغبن في دعم الكتلة العضلية، خصوصاً مع ممارسة التمارين الرياضية.

وللتوضيح، فإن المرأة التي يبلغ وزنها 70 كيلوغراماً تحتاج إلى نحو 56 غراماً من البروتين يومياً وفق الحد الأساسي، فيما قد ترتفع الكمية إلى ما بين 70 و84 غراماً لدعم الحفاظ على العضلات.

ويُفضّل توزيع هذه الكمية على الوجبات الرئيسية بدلاً من تناولها دفعة واحدة، مع التنويع في مصادر البروتين. أما في حال وجود مشكلات صحية، وخصوصاً أمراض الكلى، فمن الضروري تحديد الاحتياجات بالتشاور مع اختصاصي تغذية أو طبيب.

أبرز مصادر البروتين الحيواني والنباتي

يمكن الحصول على البروتين من مصادر حيوانية ونباتية متعددة، ويُعد التنويع بينها وسيلة لتأمين احتياجات الجسم من الأحماض الأمينية والعناصر الغذائية الأخرى.

المصادر الحيوانية:

الأسماك والمأكولات البحرية، مثل السلمون والتونة والسردين، وتوفر بروتيناً عالي الجودة، فيما تتميز الأسماك الدهنية باحتوائها على أحماض أوميغا 3.

الدجاج واللحوم قليلة الدهون، لما تحتويه من بروتين وأحماض أمينية أساسية تدعم بناء الأنسجة العضلية.

البيض، الذي يوفر بروتيناً عالي الجودة إلى جانب مجموعة من الفيتامينات والمعادن.

منتجات الألبان، مثل الحليب واللبنة واللبن اليوناني والجبن القريش، وهي مصادر للبروتين والكالسيوم.

المصادر النباتية:

البقوليات، كالعدس والحمص والفاصولياء، التي تجمع بين البروتين والألياف الغذائية.

الصويا ومشتقاتها، مثل التوفو والإدامامي، وتتميز بتوفيرها الأحماض الأمينية الأساسية.

المكسرات والبذور، ومنها اللوز والجوز وبذور الشيا والقرع، وتحتوي على البروتين والدهون الصحية والمعادن.

الحبوب الكاملة، مثل الكينوا والشوفان، التي توفر البروتين النباتي إلى جانب الألياف والكربوهيدرات المعقدة.

ومن المفيد الجمع بين أنواع مختلفة من المصادر النباتية، مثل العدس والأرز، للحصول على تنوع أكبر في الأحماض الأمينية.

كيف توزعين البروتين على وجباتك اليومية؟

يُعد توزيع البروتين على مدار اليوم خطوة مهمة لتلبية احتياجات العضلات بصورة منتظمة. ويمكن تحقيق ذلك من خلال إدراج مصدر مناسب منه في كل وجبة:

الفطور: بيضتان مع خبز الحبوب الكاملة، أو لبن يوناني مع المكسرات، أو لبنة وجبنة قريش مع الخضروات.

الغداء: الدجاج المشوي أو السمك أو اللحوم قليلة الدهون، ويمكن أيضاً اختيار العدس والحمص والفاصولياء، مع إضافة الخضروات والأرز أو البطاطا.

العشاء: التونة مع السلطة، أو البيض المسلوق والخضروات، أو اللبن اليوناني، أو سلطة الحمص والعدس.

الوجبات الخفيفة: يمكن الاستعانة بكوب من الحليب أو اللبن اليوناني أو كمية من المكسرات لاستكمال الاحتياجات اليومية.

نصائح لتعزيز الاستفادة من البروتين

لتحقيق أفضل استفادة من هذا العنصر الغذائي، يُنصح بتناوله ضمن وجبات متوازنة، مع تنويع مصادره وعدم التركيز على نوع واحد. كما ينبغي عدم إهمال تمارين المقاومة، لأنها توفر التحفيز اللازم للحفاظ على العضلات.

ومن المهم أيضاً تجنب خفض السعرات الحرارية بصورة مبالغ فيها، لأن نقص الغذاء قد يؤدي إلى خسارة جزء من الكتلة العضلية، فضلاً عن الاهتمام بالنوم والتعافي بعد النشاط البدني.

هل يساعد البروتين على خسارة الدهون والحفاظ على الرشاقة؟

يمكن أن يكون البروتين عاملاً مساعداً في ضبط الوزن، خصوصاً بعد الأربعين، نظراً إلى دوره في تعزيز الشبع والحد من خسارة العضلات أثناء اتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية.

كما أن هضمه يتطلب طاقة أكبر مقارنة بالدهون والكربوهيدرات، وهو ما يرفع استهلاك الجسم للطاقة بدرجة محدودة. ويساعد الحفاظ على الكتلة العضلية بدوره في دعم معدل الأيض خلال الراحة.

لكن زيادة البروتين وحدها لا تؤدي بالضرورة إلى خسارة الدهون؛ إذ ترتبط النتيجة بتحقيق توازن مناسب في السعرات الحرارية، إلى جانب النشاط البدني وتمارين المقاومة.

وبالتالي، فإن الحفاظ على جسم قوي ورشيق بعد الأربعين لا يعتمد على الإكثار من البروتين فحسب، بل على اتباع نهج متكامل يجمع بين التغذية المتوازنة، وتوزيع البروتين على الوجبات، وممارسة الرياضة بانتظام، والحصول على قسط كافٍ من النوم.