تُعدّ المجوهرات من أبرز التفاصيل التي تضفي على إطلالة المرأة لمسة من الأناقة والتميّز، فهي قادرة على إبراز جمال الملابس وإكمال المظهر بأسلوب يعكس الذوق والشخصية. لكن اختيار القطع المناسبة لا يرتبط بجمالها أو قيمتها فحسب، بل يتطلب أيضاً مراعاة طبيعة المناسبة، ووقت ارتدائها، وتناسقها مع الملابس وتفاصيل الجسم.

فالإفراط في استخدام المجوهرات أو اختيار قطع لا تتناسب مع المكان والمناسبة قد يجعل الإطلالة مزدحمة ويفقدها بساطتها. لذلك، يبقى الاعتدال والتنسيق المدروس من أهم قواعد الأناقة. فما أبرز أصول ارتداء المجوهرات؟ وكيف تختارين القطع المناسبة للعمل والمناسبات والسهرات؟

قواعد أساسية لاختيار المجوهرات

1. اختاري القطع وفقاً للمناسبة

تختلف المجوهرات المناسبة للإطلالات اليومية عن تلك التي تُرتدى في الحفلات والمناسبات المسائية. ففي النهار، يُفضّل اعتماد التصاميم الهادئة والناعمة، مثل الأقراط الصغيرة والخواتم البسيطة والأساور الرفيعة، مع تجنب الجمع بين عدد كبير من القطع اللافتة.

أما في المساء، فيمكن اختيار مجوهرات أكثر بريقاً وحضوراً، مثل الأقراط المرصعة بالألماس أو القلادات المميزة، شرط أن تتناسب مع تصميم الملابس وألا تطغى عليها. وتبقى حفلات الزفاف والمناسبات الكبرى من الفرص التي تسمح باعتماد قطع أكثر فخامة، مع الحفاظ على الانسجام بين مختلف عناصر الإطلالة.

2. راعي أسلوبك ومرحلتك العمرية

لا توجد قواعد جامدة تحدد المجوهرات التي ينبغي ارتداؤها في كل مرحلة عمرية، لكن من المفيد اختيار التصاميم التي تعكس شخصية المرأة وتنسجم مع أسلوبها.

فالتصاميم والأقراط الصغيرة والقلادات ذات الرموز البسيطة تناسب الإطلالات الشبابية واليومية، بينما يمكن للمرأة في العشرينات والثلاثينات تجربة القطع الجريئة والأحجار الملونة والتصاميم العصرية.

أما في الأربعينات والخمسينات، فيمكن الاستعانة بالمجوهرات الكلاسيكية التي تجمع بين الأناقة والرقي، مثل الأقراط المرصعة بالألماس أو اللؤلؤ، والقلادات الهادئة والبروش الذي يضيف لمسة مميزة إلى الملابس. والأهم أن يكون مرتبطاً بالذوق الشخصي وتناسق القطع، لا بالعمر وحده.

كما يمكن مراعاة لون البشرة عند اختيار والأحجار؛ فالدرجات الباردة تنسجم غالباً مع الأبيض والأحجار ذات الألوان الزرقاء والباردة، بينما تبرز الدرجات الدافئة مع الذهب الأصفر والأحجار ذات الألوان الترابية والدافئة.

3. انتبهي إلى تناسب المجوهرات مع شكل الجسم

يساعد اختيار المجوهرات التي تتناسب مع تفاصيل الجسم على تحقيق توازن بصري في الإطلالة. فالقلادات القصيرة تبرز جمال الرقبة الطويلة، بينما تمنح السلاسل الطويلة إحساساً بامتداد الرقبة القصيرة.

أما الأقراط الطويلة فتناسب الإطلالات التي تحتاج إلى إبراز ملامح الوجه والرقبة، في حين تمنح الأقراط الصغيرة مظهراً أكثر بساطة وهدوءاً.

وبالنسبة إلى الخواتم، يمكن اختيار التصاميم الرفيعة للأصابع القصيرة، فيما تتناسب الخواتم العريضة أو ذات الأحجار البارزة مع الأصابع الطويلة. كذلك، ينبغي مراعاة حجم المعصم عند اختيار الأساور، بحيث لا تبدو القطعة ضيقة أو كبيرة بصورة مبالغ فيها.

4. اختاري المجوهرات بحسب وقت ارتدائها

تلعب الإضاءة وطبيعة المناسبة دوراً في تحديد القطع المناسبة. فخلال ساعات النهار، تبدو المجوهرات البسيطة المصنوعة من الذهب الأصفر أو الأبيض خياراً عملياً وأنيقاً، كما يمكن اعتماد أقراط صغيرة مرصعة بالألماس أو اللؤلؤ.

أما في السهرات والحفلات، فتبرز التصاميم اللامعة والأقراط الطويلة والقطع المرصعة بالأحجار الكريمة. وفي الزيارات الصباحية، يكفي أحياناً اختيار سوار ناعم وخاتم بسيط لإكمال المظهر من دون تكلف.

ويمكن ارتداء اللؤلؤ والأحجار الكريمة في مناسبات مختلفة، شرط اختيار التصميم والحجم المناسبين لكل إطلالة. كذلك، يُفضّل تنسيق الساعة مع لون المجوهرات والملابس، إذ تناسب الساعات ذات الأحزمة الجلدية الإطلالات اليومية، بينما تضيف الساعات المعدنية أو المرصعة لمسة أكثر فخامة إلى المظهر المسائي.

إتيكيت ارتداء المجوهرات في مكان العمل

تحتاج إطلالة المكتب إلى قدر من البساطة والعملية، لذلك يُفضّل الابتعاد عن القطع الضخمة أو التي قد تعيق الحركة وتلفت الانتباه بصورة مبالغ فيها. ويمكن اعتماد مجموعة محدودة من المجوهرات، مثل الأقراط الأنيقة مع سوار رفيع وخاتم بسيط، مع إضافة ساعة يد تتناسب مع الملابس.

اختاري الألوان الهادئة

من الأفضل أن تنسجم ألوان المجوهرات مع الملابس المهنية وألا تتضمن تفاصيل كثيرة أو ألواناً متضاربة. فالقطع الفضية والذهب الأبيض تتلاءم مع الألوان الباردة، مثل الرمادي والأزرق الداكن، فيما ينسجم الذهب الأصفر مع درجات الأسود والبني والألوان الدافئة.

البساطة أساس الأناقة المهنية

تُعدّ التصاميم الناعمة الخيار الأنسب لمعظم بيئات العمل، خصوصاً الأقراط الصغيرة والقلادات الرقيقة والأساور المريحة. أما الأقراط الكبيرة والمتدلية والقطع الضخمة، فمن الأفضل الاحتفاظ بها للمناسبات الاجتماعية والسهرات.

ومن المهم أيضاً تجنب ارتداء عدد كبير من الأساور في اليد الواحدة، لأنها قد تصدر أصواتاً متكررة أثناء الحركة وتؤثر في الراحة والتركيز خلال العمل.

التزمي بطبيعة بيئة العمل

تختلف قواعد المظهر المهني من مكان إلى آخر؛ فبعض المؤسسات تعتمد أسلوباً رسمياً صارماً، فيما تمنح أخرى الموظفات مساحة أكبر للتعبير عن شخصيتهن من خلال الملابس والإكسسوارات. لذلك، من الأفضل اختيار المجوهرات بما يتناسب مع طبيعة العمل وثقافة المؤسسة، مع الحفاظ على مظهر مرتب ومتوازن.

في النهاية، لا تقاس أناقة المجوهرات بعدد القطع التي ترتدينها أو بقيمتها، بل بمدى تناسقها مع ملابسك وشخصيتك والمناسبة التي تختارينها لها. فالتفاصيل البسيطة والمدروسة غالباً ما تكون كافية لإضفاء لمسة راقية على إطلالتك.