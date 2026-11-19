لم تعد مجرّد منصّات للتواصل وتبادل الصور والأخبار، بل تحوّلت إلى مساحة واسعة تُعرض فيها معايير الجمال وتُناقَش من خلالها صورة المرأة وجسدها. فبين الصور المثالية، والفلاتر، ومقاطع الفيديو التي تستعرض أحدث صيحات التجميل والرشاقة، تجد المرأة نفسها أمام سيل من الصور والمقارنات التي قد تؤثر في نظرتها إلى مظهرها وثقتها بنفسها.

فما إن تتصفّح المرأة حساباتها حتى تظهر أمامها صور لوجوه ببشرة مثالية، وأجساد متناسقة، وشعر لامع، وإطلالات تبدو خالية من العيوب. لكن ما لا يظهر دائماً خلف هذه الصور هو الإضاءة المدروسة، وزوايا التصوير، والفلاتر، والتعديلات الرقمية، فضلاً عن عمليات التجميل والإجراءات التي قد تخضع لها بعض الشخصيات المؤثرة. وهكذا، قد تتحوّل الصورة المنشورة من مجرّد محتوى بصري إلى معيار تقيس المرأة من خلاله جمالها ومظهرها.

وتزداد هذه المقارنات عندما تتعرّض المرأة باستمرار لمحتوى يركّز على الشكل الخارجي، إذ قد تبدأ بملاحظة تفاصيل في وجهها أو جسدها لم تكن تشغلها من قبل، أو تشعر بأن عليها تغيير مظهرها لمواكبة معايير الجمال الرائجة. وفي بعض الحالات، قد ينعكس ذلك على تقديرها لذاتها، فتربط شعورها بالجمال والرضا عن النفس بمدى اقترابها من الصور التي تشاهدها يومياً.

ولا يقتصر التأثير على المظهر فحسب، بل قد يمتد إلى السلوك اليومي والقرارات الشخصية. فانتشار الحميات الغذائية السريعة، والتحديات المرتبطة بخسارة الوزن، والتمارين التي تَعِد بنتائج سريعة، إلى جانب الترويج المستمر لمنتجات العناية بالبشرة والشعر، قد يدفع بعض النساء إلى تبنّي روتين أو عادات لا تتناسب بالضرورة مع احتياجاتهن أو طبيعة أجسادهن.

وفي المقابل، لا يمكن اعتبار مواقع التواصل مصدراً سلبياً بالضرورة؛ إذ أتاحت المجال أمام نساء لكسر الصور النمطية، والتعبير عن أشكال مختلفة من الجمال، ومشاركة تجاربهن مع التقدّم في العمر، وتغيّرات الجسد، والتصالح مع المظهر الطبيعي. كما ساهمت بعض المبادرات الرقمية في نشر الوعي حول تقبّل الذات، والابتعاد عن المقارنات غير الواقعية، والتعامل مع الجسد باعتباره جزءاً من هوية الإنسان لا مقياساً لقيمته.

وتدعم الدراسات العلمية وجود علاقة بين المقارنة عبر مواقع التواصل والمخاوف المرتبطة بصورة الجسد. فقد أظهرت مراجعة علمية وتحليل تجميعي نُشرا في مجلة Body Image عام 2025، وشملا 83 دراسة بمشاركة 55,440 شخصاً، ارتباطاً بين ارتفاع مستويات المقارنة الاجتماعية عبر الإنترنت وزيادة المخاوف المتعلقة بصورة الجسد وأعراض اضطرابات الأكل.

كما أظهر تحليل تجميعي لتجارب علمية نُشر عام 2025 أن مشاهدة محتوى يروّج لمعايير مثالية للجمال قد تؤدي إلى تراجع الرضا عن الجسد لدى الشابات، في حين ارتبط المحتوى الذي يشجّع على تقبّل الجسد بتحسّن هذا الشعور.

أمام هذه المعطيات، تبرز أهمية التعامل الواعي مع المحتوى الرقمي، من خلال التمييز بين الصور الحقيقية وتلك المعدّلة، وعدم اتخاذ تجارب الآخرين أو مظهرهم معياراً للحكم على الذات. كما يمكن للمرأة أن تعيد النظر في الحسابات التي تتابعها، وأن تختار محتوى يقدّم صورة أكثر واقعية وتنوّعاً عن الجمال، بدلاً من المحتوى الذي يكرّس المقارنة والضغط المستمر.

ليست المشكلة في استخدام مواقع التواصل بحدّ ذاته، بل في الطريقة التي نتعامل بها مع ما تعرضه هذه المنصّات. فالجمال لا يُختصر بمقاس معيّن أو بشرة خالية من العيوب أو ملامح تتطابق مع صيحة رائجة، والثقة بالنفس لا ينبغي أن تكون رهينة الإعجابات والتعليقات. وبين الصورة التي تظهر على الشاشة والمرأة التي تقف أمام المرآة، تبقى الحقيقة أن لكل امرأة ملامحها وجسدها وخصوصيتها، وأن الاختلاف ليس عيباً يحتاج إلى تصحيح.