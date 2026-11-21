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قد يبدو لون أحمر الخدود (البلاشر) جذاباً عند شرائه، لكنه لا يمنح النتيجة نفسها عند تطبيقه على الوجه، بسبب اختلاف النغمة التحتية للبشرة، التي تؤدي دوراً أساسياً في تحديد الألوان الأكثر انسجاماً معها.وبحسب خبراء التجميل، يمكن تحديد هذه النغمة من خلال اختبارين بسيطين ، يساعدان على اختيار لون البلاشر المناسب.ويعتمد الاختبار الأول على مقارنة المجوهرات الذهبية والفضية بالقرب من الوجه، إذ يشير انسجام اللون مع البشرة إلى نغمة تحتية باردة، بينما يدل الذهبي على نغمة دافئة. أما إذا بدا اللونان مناسبين، فقد تكون النغمة محايدة.أما الاختبار الثاني، فيقوم على وضع قطعتين من القماش، إحداهما بيضاء ناصعة والأخرى كريمية، بالقرب من الوجه تحت إضاءة طبيعية. وغالباً ما يتناسب الأبيض الناصع مع النغمات الباردة، فيما ينسجم الأبيض الكريمي مع النغمات الدافئة.وبعد تحديد النغمة التحتية، يُنصح أصحاب البشرة الباردة باختيار درجات الوردي والتوتي والبنفسجي، بينما تناسب الألوان الخوخية والمشمشية والمرجانية البشرة الدافئة. أما البشرة المحايدة، فتتيح خيارات أوسع من الدرجات الباردة والدافئة.ويؤكد خبراء التجميل أن اختيار البلاشر لا يعتمد على اللون وحده، بل على درجة تشبّعه أيضاً، إذ تمنح الألوان إطلالة طبيعية، بينما تبرز الدرجات القوية ملامح الوجه بصورة أكثر وضوحاً.