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جمعت داليدا خليل بين أغانيها وأعمال تعبّر عن محبتها لمصر، خلال حفل أحيته في القاهرة بحضور جمهور مصري وعربي وعدد من الفنانين، بينهم تامر عبد المنعم.
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وقدّمت الفنانة اللبنانية "شيك أوي" و"مودي عالي" وسط تفاعل الحاضرين، إلى جانب أغنية "يا مصر بتعمليها إزاي"، قبل أن تختتم وصلتها بإحدى أغنيات الراحلة وردة الجزائرية.
وأعربت خليل عن سعادتها بلقاء الجمهور المصري، مؤكدة اعتزازها بالتجربة وامتنانها لمحبة الحضور وتفاعلهم مع فقراتها الغنائية والاستعراضية.