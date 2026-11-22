جمعت بين أغانيها وأعمال تعبّر عن محبتها لمصر، خلال حفل أحيته في بحضور جمهور وعربي وعدد من الفنانين، بينهم . Advertisement

وقدّمت الفنانة "شيك أوي" و"مودي عالي" وسط تفاعل الحاضرين، إلى جانب أغنية " بتعمليها إزاي"، قبل أن تختتم وصلتها بإحدى أغنيات الراحلة .

وأعربت خليل عن سعادتها بلقاء الجمهور المصري، مؤكدة اعتزازها بالتجربة وامتنانها لمحبة الحضور وتفاعلهم مع فقراتها الغنائية والاستعراضية.