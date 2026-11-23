نفّذت السلطات حكم الجلد بحق برستو أحمدي وأربعة من منظمي عرضها الموسيقي، بواقع 74 جلدة لكل منهم، على خلفية حفل أُقيم في معلم "كاروانسرا ديركجين" التاريخي بمحافظة قم، في خطوة أثارت انتقادات حقوقية واتهامات لطهران بمواصلة التضييق على غناء النساء.





وقال المحامي مصطفى نيلي إن أحمدي وسهيل فقيه نصيري وأمين طاهري وأمير علي بيرنيا ومحسن لشكري، مثلوا صباح الاثنين أمام دائرة تنفيذ الأحكام في بمحافظة قم، حيث نُفذ الحكم بعد تصديقه من محكمة وإحالته إلى التنفيذ.

وبذلك بلغ مجموع الجلدات المنفذة 370 جلدة بحق الأشخاص الخمسة، من أصل 9 أشخاص شملتهم القضية، وفق وسائل إعلام إيرانية.

وتعود القضية إلى 11 كانون الأول 2024، حين أحيت أحمدي حفلاً موسيقياً في كاروانسرا ديركجين من دون ارتداء الحجاب الإلزامي، وبمشاركة عازفين رجال. ونشرت تسجيل الحفل عبر قناتها على " " تحت عنوان "الحفل الافتراضي"، قبل أن ينتشر على نطاق واسع عبر .

وعلى إثر ذلك، فتحت السلطات القضائية تحقيقاً بحق المغنية ومنظمي ، وأصدرت الشعبة 122 من محكمة الجنح الثانية في قم أحكاماً بحقهم بتهمة "المساس بالآداب العامة من خلال إنتاج ونشر محتوى مبتذل ومخالف للأخلاق في الفضاء الإلكتروني".

إلى جانب الجلد، تضمنت الأحكام منع المحكومين من ممارسة الأنشطة الفنية والموسيقية لمدة عامين، وحظر مغادرتهم البلاد للمدة نفسها، وهما عقوبتان لا تزالان ساريتين، بحسب التقارير.





