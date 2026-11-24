استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في إلى الفنانة سكينة درابيل، في إطار التحقيقات الجارية بشأن شركة ومنصة إلكترونية يُشتبه في تورطها بعمليات نصب واحتيال، بعدما استغلت مواطنين وفتيات عبر وعود بتحقيق أرباح مالية سريعة.

وبحسب المعطيات المتداولة، كانت الشركة تروّج لمنتجات التجميل والعناية الشخصية، فيما تشير التحقيقات إلى استخدامها نظام التسويق الهرمي، القائم على إغراء المشتركين بأرباح مالية مقابل استقطاب أعضاء جدد.

وللتوسع في نشاطها، استعانت المنصة بعدد من الفنانين والمؤثرين على للترويج لخدماتها، ما ساهم في جذب مشتركين جدد، قبل أن يتبين لبعضهم أنهم وقعوا ضحية عمليات احتيال تكبدوا جراءها خسائر مالية بلغت آلاف الدراهم.

وجاء استدعاء درابيل على خلفية مشاركتها في إعلان ترويجي للشركة، حيث نفت خلال إفادتها معرفتها بأي مخالفات قانونية أو شبهات تحيط بنشاطها، مؤكدة أنها لم تتلقَّ تحذيرات أو شكاوى من أشخاص متضررين قبل تعاونها معها.

كما أوضحت الفنانة أنها وقعت بدورها ضحية استغلال، مشددة على أن علاقتها بالشركة اقتصرت على اتفاق إعلاني، من دون أي ارتباط بإدارتها أو معاملاتها المالية.

وبعد الإدلاء بإفادتها، غادرت درابيل مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من دون اتخاذ أي إجراء قانوني بحقها، باعتبار أن الاستماع إليها يأتي في إطار جمع المعلومات وتوضيح ملابسات القضية، ولا يعني توجيه اتهام إليها.

في المقابل، تواصل السلطات المغربية تحقيقاتها لكشف مسار الأموال وتحديد المسؤوليات، إلى جانب التدقيق في العقود وآليات التسويق والإعلانات التي اعتمدتها الشركة لاستقطاب المشتركين.