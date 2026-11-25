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تزداد مشكلة جفاف الجلد المحيط بالأظافر وتشقّقه خلال فصل الشتاء، نتيجة انخفاض درجات الحرارة، إلا أن بعض قد تؤدي أيضاً إلى تفاقم المشكلة وزيادة خطر الإصابة بالالتهابات.ويُعدّ غسل اليدين المتكرر بالصابون، واستخدام المنظفات من دون ارتداء القفازات، وإهمال الترطيب، من أبرز أسباب جفاف الجلد المحيط بالأظافر، إذ تؤدي هذه الممارسات إلى فقدان الزيوت الطبيعية التي تحافظ على رطوبته.كما أن قضم الجلد المحيط بالأظافر أو إزالته بطريقة عشوائية قد يتسبب بجروح صغيرة، تُضعف الحاجز الواقي وتسهّل دخول البكتيريا.وللوقاية من التشققات، يُنصح باستخدام كريمات مرطبة تحتوي على الغليسرين والسيراميدات، وتطبيق الزيوت المخصصة للجلد المحيط بالأظافر، فضلاً عن ارتداء القفازات عند استخدام المنظفات وترطيب اليدين بعد غسلهما وقبل النوم.أما في حال ترافق التشقق مع احمرار شديد أو تورّم أو ألم أو ظهور قيح، فقد يكون ذلك مؤشراً على الإصابة بالتهاب حول الظفر، ما يستدعي مراجعة الطبيب.