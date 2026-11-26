يُعدّ الانتفاخ من الأعراض الشائعة التي تعاني منها كثير من الأيام التي تسبق الشهرية، وقد يظهر على شكل زيادة في حجم البطن، أو الشعور بالامتلاء والثقل، أو تراكم الغازات، وأحياناً احتباس السوائل وزيادة مؤقتة في الوزن. وترتبط هذه التغيرات بشكل أساسي بالتقلبات الهرمونية التي تحدث خلال الدورة الشهرية، ولا سيما التغيّر في مستويات هرموني الإستروجين والبروجسترون، إذ يمكن أن تؤثر هذه التقلبات في توازن السوائل داخل الجسم وفي حركة الجهاز الهضمي، ما يؤدي إلى الشعور بالانتفاخ أو الإمساك لدى بعض النساء.

وقد تزداد حدة هذه الأعراض مع الإكثار من تناول الأطعمة المالحة والمصنّعة، والمشروبات ، أو تناول كميات كبيرة من الطعام دفعة واحدة. وللتخفيف منها، يُنصح بتقليل الملح، وشرب كميات كافية من الماء، وتناول وجبات صغيرة ومتوازنة، مع التركيز على الأطعمة الغنية بالألياف، وممارسة نشاط بدني منتظم، حتى لو اقتصر الأمر على المشي لفترة قصيرة يومياً. كما قد يساعد التقليل من الكافيين والمشروبات الغازية على الحد من الغازات والشعور بالامتلاء.

وفي معظم الحالات، يكون هذا الانتفاخ مؤقتاً ويتراجع مع بدء الدورة الشهرية أو خلال الأيام الأولى منها. لكن عندما يصبح الانتفاخ شديداً أو مستمراً، أو يترافق مع ألم قوي أو اضطرابات هضمية غير معتادة، فمن الأفضل استشارة الطبيب، للتأكد من عدم وجود أسباب صحية أخرى وراء هذه الأعراض.