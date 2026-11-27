Advertisement

قد تتسبب بعض البسيطة في الإضرار بصحة البشرة، ومن أبرزها فرك الوجه بالمنشفة بعد غسله، إذ يمكن أن يؤدي الاحتكاك المتكرر إلى إضعاف الحاجز الطبيعي للجلد وزيادة حساسيته وجفافه.ويؤدي الحاجز الواقي للبشرة دوراً أساسياً في الاحتفاظ بالرطوبة والحماية من العوامل الخارجية، فيما قد يتسبب استخدام المناشف الخشنة أو الفرك بقوة في احمرار الجلد وتهيّجه وفقدان رطوبته، خصوصاً لدى أصحاب البشرة الحساسة.كما يمكن أن يؤدي فرك المناطق المصابة بحب الشباب إلى تفاقم الالتهابات، فيما يشكّل استخدام المناشف الرطبة وغير النظيفة بيئة ملائمة لتراكم الميكروبات.كيف تحافظين على صحة بشرتك؟للحد من هذه المشكلات، يُنصح باتباع مجموعة من الخطوات، أبرزها:- استخدام منشفة ناعمة ونظيفة مخصّصة للوجه.- تجفيف البشرة بالتربيت برفق بدلاً من الفرك.- غسل المناشف بانتظام وتجفيفها جيداً بعد الاستخدام.- تجنّب مشاركة منشفة الوجه مع الآخرين.- وضع مرطّب مناسب بعد غسل الوجه.ويمكن للبشرة استعادة توازنها تدريجياً من خلال تقليل الاحتكاك واستخدام مستحضرات لطيفة، إذ إن الحفاظ على صحتها لا يعتمد على مستحضرات العناية وحدها، بل يرتبط أيضاً بالعادات اليومية وطريقة التعامل مع الجلد.