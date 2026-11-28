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تواجه ملايين النساء حول العالم صعوبات في تشخيص مرض بطانة الرحم المهاجرة، إذ قد يستغرق اكتشاف الإصابة سنوات طويلة، رغم ما يسببه المرض من آلام مزمنة تؤثر في الحياة اليومية والصحة الإنجابية.وتحدث الإصابة ببطانة الرحم المهاجرة عندما تنمو أنسجة شبيهة ببطانة الرحم خارجه، ما يؤدي إلى التهابات وآلام في منطقة الحوض، خصوصاً خلال الشهرية، وقد يتسبب في صعوبات في الإنجاب.وبحسب ، يصيب المرض نحو 190 مليون امرأة حول العالم، أي ما يعادل 10% من سن الإنجاب، فيما لا تزال أسبابه الدقيقة غير معروفة.وأظهرت مراجعة علمية نشرتها المجلة لأمراض النساء والتوليد عام 2025، وشملت 17 دراسة، أن المدة اللازمة لتشخيص الإصابة تراوحت في بعض الدراسات بين 5 و12 عاماً.ويعود تأخر التشخيص إلى الاعتقاد بأن آلام الدورة الشهرية الشديدة أمر طبيعي، فضلاً عن تشابه الأعراض مع اضطرابات الجهاز الهضمي والمسالك البولية، وصعوبة اكتشاف بعض الأنسجة المصابة عبر التصوير الطبي.وفي محاولة لتسريع التشخيص، يعمل الباحثون على تطوير اختبارات تعتمد على تحليل اللعاب ودم الحيض، بهدف مؤشرات جزيئية مرتبطة بالمرض، وتقليل الحاجة إلى التدخلات الجراحية.ورغم عدم توفر علاج نهائي للمرض حتى الآن، تساعد العلاجات الهرمونية والمسكنات والتدخلات الجراحية في السيطرة على الأعراض وتحسين نوعية حياة المصابات.ويشدد الأطباء على أهمية عدم تجاهل آلام الدورة الشهرية التي تعيق ممارسة الأنشطة اليومية، إذ إن التشخيص المبكر قد يسهم في الحد من المضاعفات الصحية والنفسية والمشكلات المرتبطة بالخصوبة.