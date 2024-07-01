أميركا ترفع مستوى التأهب في قواعدها إلى المستوى "تشارلي".. ماذا يعني ذلك؟

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رفعت عدة حكومات غربية مستويات التأهب الأمني لاسيما بعد الهجوم على قاعة للحفلات الموسيقية في موسكو آذار الماضي، والذي تبناه داعش وأسفر عن مقتل 150 شخصا.فقد أعلن الجيش الأميركي بعد أشهر من الحادث، رفع مستوى التأهب في عدد من قواعده في أوروبا، حسبما ذكرت وسائل إعلام أميركية عدة، اليوم الاثنين.ماذا يعني رفع التأهب بالقواعد الأميركية؟أكدت الولايات المتحدة رفع مستوى التأهب في قواعدها في أميركا إلى المستوى "تشارلي"، وهو ثاني أعلى مستوى، وفق ما نقلت شبكة "CNN"، عن مسؤولين تحدثوا شريطة عدم كشف أسمائهم.وأوضح الجيش في بيان عبر موقعه الرسمي أن هذا المستوى يطبق عند وقوع حادث أو عند تلقي معلومات استخبارية تشير إلى احتمال حدوث نوع من أنواع العمل الإرهابي أو الاستهداف ضد أفراد أو منشآت.وأضاف أن المستوى الأعلى فهو "دلتا"، ويطبق عندما يكون الهجوم الإرهابي جاريا أو وشيكا.بدورها، لم تؤكد قيادة القوات الأميركية في أوروبا حصول هذا التغيير في الوضع، لكنها قالت "نبقى يقظين".أما وزارة الدفاع الأميركية /البنتاغون، فأوضحت أن سبب القرار مجموعة عوامل قد تؤثر في سلامة وأمن العسكريين الأميركيين وعائلاتهم المتمركزين في المسرح الأوروبي.ولهذا رأت ضرورة في أن تضاعف القيادة الأميركية في أوروبا جهودها للتشديد على ضرورة اليقظة خلال أشهر الصيف.كذلك نصحت وزارة الخارجية الأميركية المواطنين الأميركيين في ألمانيا، حيث يقع مقر قيادة القوات الأميركية في أوروبا، بتوخي مزيد من الحذر بسبب خطر وقوع أعمال إرهابية.يأتي هذا الإعلان بينما تعيش الدول الأوروبية هذه الفترة حال تأهب قصوى منذ أن قتل مسلحون نحو 150 شخصا في ضواحي موسكو في آذار الماضي في هجوم تبناه تنظيم داعش في خرسان.كما رفعت فرنسا حال التأهب استعدادا لدورة الألعاب الأولمبية في باريس، وزادت عمليات المراقبة ورفعت التحذير من المخاطر إلى أعلى مستوى.كذلك أمرت إيطاليا بتعزيز الإجراءات الأمنية.وفي ألمانيا، وصف المسؤولون "الخطر الأمني بالمرتفع" قبل أشهر، خصوصا أنها تستضيف حاليا بطولة أمم أوروبا 2024 لكرة القدم.(العربية)