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عربي-دولي

برلمانية أوكرانية: الجنرالات يرسلون الجنود في مهمات انتحارية

Lebanon 24
01-07-2024 | 05:26
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اتهمت عضو البرلمان الأوكراني ماريانا بيزوغلايا، جنرالات القوات المسلحة في بلادها بإرسال الجنود في مهمات انتحارية بهدف التظاهر بمحاولة استعادة المواقع العسكرية المفقودة.

وأضافت البرلمانية الأوكرانية، في مقابلة مع صحيفة التايمز البريطانية: "يقوم الجنرالات بالإيعاز لبعض العسكريين بما ذلك الأغرار الجدد أو حتى الطهاة العسكريين أو غيرهم ممن لا يتمتعون بالتدريب المناسب، للقيام  بمحاولات لاستعادة المواقع التي فقدتها القوات الأوكرانية سابقا. ويتم ذلك رغم علم الجنرالات اليقين بأنهم لا يستطيعون تنفيذ هذه المهام وسيكون مصيرهم الموت المحتوم. الجنرالات يفعلون ذلك فقط للتظاهر بأنهم يبذلون الجهود".
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وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن الشكاوى، بشأن سوء تكتيكات الجنرالات الأوكرانيين تزايدت كثيرا في الفترة الأخيرة.

وكانت بيزوغلايا قد تحدثت في وقت سابق عن كارثية الوضع المتعلق بتعزيز أعداد عناصر الألوية العاملة في القوات المسلحة لأوكرانيا وتعثر عملية إنشاء ألوية جديدة، الأمر الذي، حسب رأيها، يؤدي إلى حدوث انسحابات في الجبهة وسقوط المواقع المحصنة هناك.
 
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