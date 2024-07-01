إعتقال 67 شخصاً في تركيا... أحرقوا منازل وممتلكات تعود لسوريين

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أعلن وزير الداخلية التركية علي ييرلي أن الشرطة اعتقلت 67 شخصا على خلفية الهجمات التي نفذها أتراك على منازل وممتلكات تعود لسوريين، في مدينة قيصري إثر مزاعم عن تحرش شاب سوري بقاصر.وكتب كايا بمنشور على منصة "إكس": "ألقى مواطنونا القبض على مواطن سوري يدعى أ.أ، مساء أمس في منطقة ملك غازي في ولاية قيصري، بعد أن تحرش بفتاة سورية قريبة له، وسلموه إلى قوات الأمن التركية، وبدأ التحقيق على الفور في الموضوع".وأوضح أنه "بعد ذلك، تجمع مواطنونا في قيسري، وتصرفوا بشكل غير قانوني، وبطريقة لا تتناسب مع قيمنا الإنسانية، وألحقوا أضرارا بمنازل وأماكن عمل ومركبات تعود لمواطنين سوريين"، معلنا أن "الشرطة التركية اعتقلت 67 شخصاً على خلفية الأحداث التي شهدتها مدينة قيسري الليلة الماضية". (روسيا اليوم)