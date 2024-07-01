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عربي-دولي

في يومين... القوات الروسية تتقدم وتسيطر على 4 قرى

Lebanon 24
01-07-2024 | 07:08
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن قواتها تمكنت من السيطرة على بلدتين جديدتين في اوكرانيا، ليرتفع عدد القرى والبلدات التي أعلنت السيطرة عليها خلال 48 ساعة إلى أربع.

فقد قالت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها اليومي اليوم الاثنين، إن "القوات الروسية حررت كل من نوفوبوكروفسكوي وستيبوفايا نوفوسيلوفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة".
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وأضافت الوزارة أن وحدات من مجموعة "الشمال" الروسية هزمت أفراد ومعدات ألوية المشاة الآلية 41 و57 التابعة للقوات الأوكرانية، واللواء 34 من مشاة البحرية، ولواء الدفاع 113، و125، ولواء الحرس الوطني 13 في مناطق فولشانسك، تيخوي، جوبتوفكا، نيسكوتشنوي، جوفتنيفوي وليبتسي في مقاطعة خاركيف.

وبحسب البيان، فقد بلغت خسائر القوات الأوكرانية ما يصل إلى 320 عسكريًا وناقلة جنود مدرعة و7 مركبات ومدفعين هاوزر "إم 777" عيار 155 ملم أميركيين ومدفع "دي-20"عيار 152 ملم ومدفع هاوزر "دي-30" عيار 122 ملم.

بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مستودع ذخيرة ميداني للقوات الأوكرانية و3 محطات مضادة للبطاريات مصنوعة في الولايات المتحدة وإسرائيل.
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