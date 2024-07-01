لقصف المطارات العسكرية في العمق الروسي.. زيلينسكي يطلب إذن واشنطن!





وقال زيلينسكي في مقابلة مع "فيلادلفيا إنكوايرر": "اليوم نحتاج أن تمنح لنا الفرصة لاستخدام صواريخ أتاكمز لضرب المطارات في عمق أراضي روسيا"، واصفًا قرار الرئيس الأميركي جو بايدن بالسماح للقوات المسلحة بضرب أراضي روسيا المتاخمة لأوكرانيا، بأنه "غير كاف".

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وفي وقت سابق، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، بأن بايدن سمح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة الأميركية ضد أهداف في روسيا تهدد منطقة خاركوف، لكنه ترك الحظر على استخدام صواريخ ATACMS التكتيكية التشغيلية وغيرها من الأسلحة النارية بعيدة المدى ساريا. طلب فلاديمير زيلينسكي، إذن واشنطن لاستخدام صواريخها في قصف المطارات العسكرية في العمق الروسي.وقال زيلينسكي في مقابلة مع "فيلادلفيا إنكوايرر": "اليوم نحتاج أن تمنح لنا الفرصة لاستخدام صواريخ أتاكمز لضرب المطارات في عمق أراضي روسيا"، واصفًا قرار الرئيس الأميركي جو بايدن بالسماح للقوات المسلحة بضرب أراضي روسيا المتاخمة لأوكرانيا، بأنه "غير كاف".وفي وقت سابق، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، بأن بايدن سمح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة الأميركية ضد أهداف في روسيا تهدد منطقة خاركوف، لكنه ترك الحظر على استخدام صواريخ ATACMS التكتيكية التشغيلية وغيرها من الأسلحة النارية بعيدة المدى ساريا.



وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أكثر من مناسبة، دول الناتو من عواقب تزويد كييف بالأسلحة واستهداف منشآت في الأراضي الروسية بأسلحة غربية.



وقال بوتين في نهاية أيار الماضي إن ممثلي دول الناتو يجب أن يكونوا على دراية "بما يلعبون به" عندما يتحدثون عن خطط سماح لكييف بضرب "أهداف مشروعة" في عمق الأراضي الروسية بأنظمة صاروخية تم تسليمها إليها. (روسيا اليوم)