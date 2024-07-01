بلينكن: أداء بايدن عزز الثقة بالقيادة الأميركية في العالم

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رد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الاثنين، على الانتقادات الموجهة لأداء الرئيس جو بايدن في مناظرة الأسبوع الماضي، قائلاً إن سياساته على مدى السنوات الثلاث ونصف السنة الماضية عززت الثقة بالقيادة الأميركية في العالم.ووفق «رويترز»، مع تعبير وسائل إعلام عالمية عن انزعاجها من أداء بايدن في المناظرة مع دونالد ترمب، سُئل بلينكن في إحدى فعاليات معهد بروكينجز عما يجب أن يعرفه «الأصدقاء والأعداء» في جميع أنحاء العالم عن القيادة الأميركية في عهد بايدن.وقال بلينكن إن الناس في جميع أنحاء العالم ينظرون إلى ما فعله بايدن منذ توليه منصبه، وليس ليلة واحدة فقط، وأنهم يقدرون سياساته.