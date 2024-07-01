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عربي-دولي

توقيف رجل بعد الهجوم على السفارة الإسرائيلية بصربيا.. وهذا ما عثر بحوزته

Lebanon 24
01-07-2024 | 23:54
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أوقفت شرطة بلغراد رجلا، اقترب من أحد مراكزها حاملا حقيبة ظهر تحتوي على قوس رماية، في حادثة تأتي بعد يومين على هجوم مماثل وقع أمام السفارة الإسرائيلية في العاصمة الصربية.
وقالت الشرطة الصربية في بيان لها يوم الاثنين إن الرجل "تخطى حاجزا أمام المركز وبعد أن أمره العناصر بالتوقف، سارع بالابتعاد، لكن عناصرها تمكنوا من توقيفه وتفتيشه".
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وأضافت: "تم العثور على قوس رماية وسبعة أسهم وعدد من السكاكين وعلبة فيها مفرقعات في حقيبة الظهر الخاصة، مشيرة إلى أن "عملية التحقق من دوافعه جارية".

وأكد البيان أن المشتبه به ليس مدرجا في قائمة الـ"متطرفين" المحتملين، وادعى بأن "المافيا وأجهزة سرية تلاحقه".

من جهته، قال وزير الداخلية الصربي إيفيكا داسيتش في بيان له إن "فحصا طبيا سيُجرى" للمشتبه به، لافتا إلى أن قرار اتخاذ مزيد من التدابير يعود للمدعي العام.

يذكر أن صربيا في حالة تأهب منذ السبت بعد أن أصيب عنصر في وحدة شرطة خاصة بسهم في العنق أطلق بواسطة قوس رماية أمام السفارة الإسرائيلية، وردّ الشرطي بإطلاق النار على المهاجم فأرداه. (روسيا اليوم)
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