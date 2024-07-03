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عربي-دولي

حاملة "رسالة السلام".. سفن حربية روسية تزور فنزويلا

Lebanon 24
03-07-2024 | 01:37
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في جولة جديدة، وصلت مجموعة من السفن الحربية الروسية إلى فنزويلا في مهمة سلام، حسب عمدة مدينة فارغاس في ولاية لاغويرا الفنزويلية.
 
وأشار في حديث إلى أن الدولتين تدافعان عن حق الشعوب في الاستقلال والعيش في عالم متعدد الأقطاب.
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ويوم الثلاثاء وصلت إلى ميناء فارغاس، المجموعة البحرية الضاربة التابعة لأسطول الشمال الروسي التي تضم الغواصة الذرية قازان والفرقاطة "الأدميرال غورشكوف" وناقلة الإمدادات "الأكاديمي باشين" وسفينة الإنقاذ التابعة للبحرية الروسية "نيكولاي تشيكر".

وتنفذ المجموعة رحلة بحرية طويلة مرت خلالها عبر المحيط الأطلسي حيث نفذت سفن المجموعة عمليات رمي من أسلحة صاروخية دقيقة التوجيه، ومن ثم قامت مجموعة السفن الروسية في 12-17 حزيران بزيارة ميناء هافانا في كوبا.

وأضاف سواريز: "تحمل زيارة هذه الفرقاطة الروسية وجميع أفرادها رسالة سلام ووئام وحماية، لأننا شعوب تدافع عن الوطن الأم الحبيب، وعن هذا للعالم أجمع". (روسيا اليوم)

المصدر: روسيا اليوم
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