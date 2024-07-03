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عربي-دولي

عمره 17 عاماً... 3 أشخاص طعنوا سوريّاً حتّى الموت في تركيا

Lebanon 24
03-07-2024 | 08:19
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تعرّض شاب سوري للطعن حتى الموت في مدينة أنطاليا التركية، بعد أن أوقفه ثلاثة أشخاص نزلوا من على دراجتين ناريتين وقتلوه.

وقالت موقع imece gazetesi التركي إنه بينما استمرت الهجمات العنصرية ضد السوريين، والتي بدأت بادعاء الاعتداء الجنسي على طفل في قيصري، جاءت أنباء القتل من أنطاليا، حيث تعرض عامل سوري لاجئ يبلغ من العمر 17 عاما يدعى أحمد النايف، والذي كان يسير في أحد شوارع منطقة سيريك، للطعن حتى الموت.
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وتمكن المشتبه بهما ر.أ. وي.ي.، من الفرار من مكان الحادث على متن دراجتين ناريتين، وتم إلقاء القبض على المشتبه به الثالث إ.أ. (روسيا اليوم)

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