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عربي-دولي

مقابلة "غريبة".. رئيس وزراء بريطانيا وأكثر أم موشومة بزيّ سباحة معاً في الاستوديو (صورة)

Lebanon 24
03-07-2024 | 12:01
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شارك رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في مقابلة وصفتها صحيفة "التلغراف" بـ"الغريبة"، اذ بعد مقطع يظهر "أكثر أم بريطانية موشومة"، وتحدث خلالها عن وجبته المفضلة وعن "الفطيرة الانتخابية الخاصة".
 
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وكشف سوناك أن وجبته المفضلة هي السندويشات، وذلك ردا على سؤال عما إذا كان يخطط لتناول وجبة خاصة يوم غد الخميس تاريخ إجراء انتخابات مجلس العموم الجديد. 
 
كما أكد أنه ينوي الالتزام بتقاليده في ليلة الانتخابات في شمال يوركشاير والتي تتضمن تناول "فطيرة انتخابية خاصة"، من جزارين كيتسونز في نورثاليرتون هاي ستريت في دائرته الانتخابية، واصفا الطبق بأنه "فطيرة تتضمن لحم خنزير مع صلصة خاصة وبعض الجبن فوقها" ومشيرا إلى أنه تناول هذا الطبق في جميع الانتخابات التي خاضها في ريتشموند.
 

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