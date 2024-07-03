Advertisement

عربي-دولي

"إنه أهل".. الحكام الديمقراطيون يتعهدون بدعم بايدن في انتخابات الرئاسة

Lebanon 24
03-07-2024 | 23:19
A-
A+
Doc-P-1218902-638556710069294293.png
Doc-P-1218902-638556710069294293.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد جميع حكام الولايات الأميركية الديمقراطيين خلال اجتماع مع الرئيس جو بايدن "دعمه" في سعيه للبقاء في السباق الرئاسي والفوز بولاية ثانية بعد أدائه الكارثي في المناظرة أمام سلفه الجمهوري دونالد ترامب.
Advertisement

وقال حاكم ولاية ماريلاند ويس مور للصحافيين في البيت الأبيض إثر الاجتماع "قلنا إننا سندعمه".

كذلك قال حاكم ولاية مينيسوتا تيم فالز إن بايدن البالغ من العمر 81 عاما "أهل" لتحمّل أعباء المنصب بعدما أطلق أداؤه في المناظرة دعوات لانسحابه من السباق الرئاسي.

وتعهد بايدن أمس الأربعاء بالبقاء في السباق الرئاسي لعام 2024 وأصر في اجتماعات مع النواب الديمقراطيين وحكام الولايات على أنه لائق للترشح لفترة جديدة، رغم أدائه الضعيف في مناظرة الأسبوع الماضي.

وتحدث بايدن خلال مكالمة مع أعضاء فريق حملته القلقين وأخبرهم بأنه مستمر في مسعاه الرئاسي، وفق مصدرين على دراية بتفاصيل المكالمة.

وذكر بايدن في رسالة عبر البريد الإلكتروني كشفتها حملته "لا أحد يدفعني للرحيل. لن أغادر. أنا في هذا السباق حتى النهاية".

وحثّ أنصاره على "المساهمة ببضعة دولارات" للمساعدة في هزيمة منافسه دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في الخامس من نوفمبر.

وخلال المناظرة يوم الخميس الماضي، تمتم بايدن بكلمات بصوت خافت وفقد التركيز خلال طرح أفكاره في بعض الأحيان.

وعلل الرئيس ذلك بأنه كان متعبا بعد رحلتين إلى الخارج، وقال البيت الأبيض إنه أصيب بنزلة برد.

وردا على سؤال عما إذا كان بايدن يفكر في الانسحاب، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير "بالتأكيد لا".

وبعد فترة وجيزة من تعليقها، أشار استطلاعان للرأي على المستوى الوطني إلى أن فرص بايدن ضد ترامب، قد تراجعت.(سكاي نيوز)



تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:49 | 2024-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:29 | 2024-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:22 | 2024-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:31 | 2024-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:10 | 2024-07-04
04:04 | 2024-07-04
03:55 | 2024-07-04
03:52 | 2024-07-04
03:49 | 2024-07-04
03:44 | 2024-07-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24