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عربي-دولي

أوكرانيا وإسرائيل تناقشان التعاون و"تهديدات روسيا وإيران"

Lebanon 24
04-07-2024 | 00:10
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قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، الأربعاء، إنه بحث التعاون الثنائي مع نظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس.
 
وأضاف على موقع "إكس": "تبادلنا أيضاً وجهات النظر بشأن عدد من التهديدات الإقليمية والعالمية التي تشكلها روسيا وإيران وكوريا الشمالية".
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ميدانياً، قالت السلطات في منطقة خاركيف بشمال شرق أوكرانيا، إن سلسلة من الهجمات الروسية على المنطقة يوم الأربعاء أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 14 آخرين على الأقل.
وقال ممثلو الادعاء في خاركيف على "تليغرام" إن روسيا أسقطت قنابل موجهة من طراز "يو.إم.بي.بي دي-30" على عاصمة المنطقة في فترة ما بعد الظهر.
وأضافوا أن ثمانية أشخاص على الأقل أصيبوا، بينهم طفل يبلغ من العمر ثماني سنوات. وألحق الهجوم أضراراً بمنازل ومبان سكنية وإدارة بريد ومكان يقدم خدمة إصلاح السيارات.
 
وذكروا أن هجوماً وقع في الصباح الباكر أدى إلى مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين في قرية بوروفا. وقالوا إن 10 منازل ومتاجر ومبنى إداري تضررت.
وفي قرية روسكا لوزوفا، أصيب شخصان وتضررت 10 منازل في هجوم في الساعات الأولى من الصباح باستخدام صاروخين من طراز إس-400، حسبما قال ممثلو الادعاء.
وذكرت الشرطة المحلية في وقت لاحق أن قنبلتين موجهتين أصابتا شخصين في القرية، وتسببتا في اشتعال النيران في خمسة مبان وتدمير تسعة منازل.
وكان أوليه سينيهوبوف حاكم خاركيف قد قال في يونيو، إن الهجمات بالقرب من قرية بوروفا تكثفت مع سعي القوات الروسية لاستكشاف نقاط الضعف في الدفاعات الأوكرانية.
ووسعت روسيا هجومها البري إلى شمال منطقة خاركيف في مايو، لتفتح جبهة جديدة في الحرب المستمرة منذ 28 شهراً. (العربية)
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