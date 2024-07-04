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عربي-دولي
بعد لقائهما أمس.. روسيا ترفض وساطة تركيا مع كييف
Lebanon 24
04-07-2024
|
01:05
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نقلت وكالات أنباء روسية عن المتحدث باسم الرئيس فلاديمير بوتين قوله، الأربعاء، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لا يمكنه القيام بدور الوسيط في الصراع الروسي الأوكراني.
وذكرت وكالة "تاس" للأنباء أن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف رد على سؤال في مقابلة مع تلفزيون روسي عما إذا كان بإمكان أردوغان الاضطلاع بهذا الدور بالقول: "لا، هذا غير ممكن".
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يأتي هذا بينما التقى أردوغان بنظيره الروسي، الأربعاء، على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في كازاخستان.
وقالت الرئاسة التركية إن أردوغان أبلغ بوتين بأن أنقرة يمكن أن تساعد في إرساء أساس لإنهاء الحرب الأوكرانية الروسية، وبأن التوصل إلى سلام عادل يناسب الجانبين أمر ممكن.
وجاء في بيان الرئاسة التركية، أن أردوغان بحث مع بوتين التعاون الثنائي بين تركيا وروسيا، والأوضاع الراهنة في الحرب الأوكرانية الروسية، كما بحثا الهجوم الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، والسعي إلى تخفيف التوتر في سوريا، ومكافحة الإرهاب.
وقال أردوغان إن تركيا ستواصل بذل الجهود لإحلال السلام في المنطقة والعالم.
كما أعلن أن تركيا تستطيع وضع أساس اتفاق لإنهاء الحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا، أولاً من خلال التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار ثم اتفاق سلام. وقال أردوغان إن "السلام العادل الذي يرضي الجانبين أمر ممكن".
يذكر أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان كان قد أعلن خلال لقاء في موسكو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن عزم بلاده مواصلة جميع مساعي الوساطة الممكنة فيما يتعلق بأوكرانيا.
من جهته أعرب بوتين حينها عن امتنانه لتركيا على مساعيها لحل الصراع الأوكراني.
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