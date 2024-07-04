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عربي-دولي

البريطانيون ينتخبون اليوم.. سوناك يكافح للنهاية وستارمر يتطلع للنصر

Lebanon 24
04-07-2024 | 01:48
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قطع ريشي سوناك آلاف الأميال في الأسابيع القليلة الماضية ضمن حملته الانتخابية، لكنه لم يتمكن من تعديل التوقعات بأن وقته كرئيس لوزراء بريطانيا يشهد لحظاته الأخيرة.

يدلي الناخبون في المملكة المتحدة بأصواتهم في الانتخابات العامة الخميس، ليصدروا بذلك حكماً على سوناك الذي شغل منصب رئيس الوزراء لمدة 20 شهراً، وعلى رؤساء الوزراء المحافظين الأربعة الذين سبقوه. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يقوم البريطانيون بشيء لم يفعلوه منذ عام 2005، وهو انتخاب حكومة من حزب العمال.
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خلال اليومين الأخيرين المحمومين من الحملة الانتخابية، أكد سوناك أن "هذه الانتخابات ليست محسومة".

وقال اليوم الأربعاء إنه مهما كانت النتيجة، فإن "ضميري مرتاح.. فطالما أستطيع أن أنظر إلى نفسي في المرآة وأعلم أنني أعمل بأقصى ما أستطيع، وأفعل ما أعتقد أنه في صالح البلاد، ستكون هذه هي الطريقة التي سأنجح بها، وهذا ما أعتقد أنني أفعله".

لكن حتى الحديث التشجيعي الذي ألقاه رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون في اللحظات الأخيرة خلال تجمع انتخابي لحزب المحافظين الثلاثاء ليلاً لم يحقق الكثير لتحسين وضع الحزب. وكان جونسون قد قاد الحزب إلى فوز ساحق في انتخابات 2019.

وقال الوزير من حزب المحافظين ميل سترايد الأربعاء إنه يبدو أن حزب العمال يتجه نحو "فوز ساحق غير عادي".
من جانبه حذر حزب العمال من اعتبار نتيجة الانتخابات أمراً مفروغاً منه، وناشد أنصاره عدم الرضا عن استطلاعات الرأي التي منحت الحزب تقدماً قوياً بفارق كبير منذ ما قبل بدء الحملة الانتخابية. وأمضى زعيم حزب العمال كير ستارمر الحملة الانتخابية التي استمرت ستة أسابيع في حث الناخبين على اغتنام فرصة حزبه الذي ينتمي إلى يسار الوسط والتصويت من أجل التغيير. ويتوقع معظم البريطانيين، بمن فيهم المحللون والسياسيون، أن يفوز حزب العمال في الانتخابات.

وحصل الحزب على دعم قطاعات كبيرة من مجتمع الأعمال وتأييد من الصحف المؤيدة للمحافظين تقليدياً، بما فيها صحيفة صنداي تايمز المملوكة لروبرت مردوخ وصحيفة ذا صن.

فقالت صحيفة ذا صن في افتتاحيتها الأربعاء إنه "من خلال جر حزبه إلى قلب السياسة البريطانية للمرة الأولى منذ كان توني بلير رئيسا للوزراء، فاز السير كير بالحق في تولي المسؤولية".
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