جو بايدن.. هل ينسحب من السباق الرئاسي؟

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أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الخميس، لحكام الولايات الديمقراطيين أنه لن ينسحب من السباق الرئاسي مؤكدا قدرته على جمع الناخبين حوله، وفق ما نقله موقع "إكسيوس".إلى ذلك، كشفت شبكة "CNN" أن بايدن سيجري اليوم مداولات مع عائلته بشأن حملته الانتخابية.وتعهّد جميع حكّام الولايات الأميركية الديمقراطيين خلال اجتماع مع الرئيس جو بايدن "دعمه" في سعيه للبقاء في السباق الرئاسي والفوز بولاية ثانية بعد أدائه الكارثي في المناظرة أمام سلفه الجمهوري دونالد ترامب، بحسب ما أعلن اثنان منهم.وقال حاكم ولاية ماريلاند ويس مور للصحافيين في البيت الأبيض إثر الاجتماع "قلنا إننا سندعمه"، في حين قال حاكم ولاية مينيسوتا تيم فالز، إن بايدن البالغ من العمر 81 عاماً "أهل" لتحمّل أعباء المنصب بعدما أطلق أداؤه في المناظرة دعوات لانسحابه من السباق الرئاسي.بدورها، قالت حاكمة ولاية نيويورك كيثي هوتشول، إن بايدن "في السباق للفوز فيه".أما حاكمة ولاية ميشيغان غريتشين ويتمير التي تعتبر نجمة صاعدة في الحزب الديمقراطي ولم تأت مع زملائها للقاء الصحافيين فكتبت على منصة "إكس" بعد الاجتماع أن "جو بايدن هو مرشّحنا. إنه هنا ليفوز وأنا أدعمه".يأتي ذلك، بعد أن أثار ديمقراطيون تساؤلات حيال قدرته على مواصلة السباق الانتخابي للفوز بفترة جديدة، بل إن أحدهم دعاه إلى التنحي بعد أن دافع عنه كثيرون عقب الأداء الضعيف في مناظرة الأسبوع الماضي. (العربية)