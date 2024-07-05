تعطّل فجأة.. 11 مصابًا بسبب سلم كهربائي في تركيا وفيديو مروّع يرصد ما حدث!

تسبب عطل في انعكاس اتجاه سلم كهربائي فجأة في محطة مترو أوتشيل بإزمير في تركيا، مما أدى إلى فقدان 11 شخصًا لتوازنهم وإصابتهم بجروح طفيفة.



ويمكن رؤية الناس في مقطع فيديو لقطته كاميرات المراقبة، وهم يسقطون للأسفل فيما حاول أحدهم التحرك بسرعة في الاتجاه المعاكس.



ووصلت فرق الصحة بسرعة إلى مكان الحادث ونقلت الجرحى إلى المستشفيات القريبة لمزيد من التقييم الطبي.

VIDEO – At least 11 people were injured on Monday when an escalator malfunctioned while exiting a metro station in İzmir, Türkiye pic.twitter.com/IzoSCWU64P — Daily Sabah (@DailySabah) July 2, 2024 Advertisement

إلى ذلك، قال بيان مكتوب صادر عن بلدية إزمير الكبرى بشأن الحادث: "أجريت خدمة وصيانة السلالم المتحركة في محطة مترو أوتشيول في 30 يونيو، قبل يوم واحد من حدوث العطل".



وأضاف: "تعمل الفرق الفنية من شركة مترو وخبراء من فرع إزمير لغرفة المهندسين الميكانيكيين معًا لتحديد سبب العطل؛ كما تم البدء في التحقيقات القانونية في نفس الوقت". (سكاي نيوز)