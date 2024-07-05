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عربي-دولي
زلة لسان جديدة.. بايدن: فخور بكوني أول امرأة سوداء تعمل مع رئيس أسود!
Lebanon 24
05-07-2024
|
07:39
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في زلة لسان جديدة، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه "فخور بكونه أول امرأة سوداء تعمل مع رئيس أسود"، وذلك خلال مراسم الاحتفال بعيد الاستقلال.
وخلط بايدن بينه وبين نائبته كامالا هاريس، قائلا: "بالمناسبة، أنا فخور بأن أكون، كما قلت، أول نائب رئيس، وأول امرأة سوداء... تخدم مع رئيس أسود"، خالطا على ما يبدو بين الحاضر والماضي حين كان نائبا لباراك أوباما.
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وفي وقت سابق، تحدث بايدن في مقابلة في برنامج "إيرل إنغرام"، الذي يستهدف المستمعين السود في ويسكونسن، ويتم بثه أيضا على مستوى البلاد، بشكل صحيح عن تعيين هاريس، وأول امرأة سوداء في المحكمة العليا، القاضية كيتانجي براون جاكسون.
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