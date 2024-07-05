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عربي-دولي

في اليابان.. عسكري أميركي يعتدي على فتاة في أوكيناوا

Lebanon 24
05-07-2024 | 10:41
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احتجت اليابان لدى الولايات المتحدة بعد اعتداء جنسي جديد لعسكري أميركي على فتاة بمقاطعة أوكيناوا، حسب أمين عام حكومة اليابان يوشيماسا هاياشي.

وقال هاياشي في مؤتمر صحافي: "من المؤسف للغاية أن تقع حوادث الواحدة تلو الأخرى يرتكبها عسكريون من القواعد الأميركية. تثير هذه الحوادث قلقا كبيرا في أوساط السكان المحليين، وقد قدمت وزارة الدفاع اليابانية احتجاجا إلى القيادة العسكرية الأميركية في اليابان".
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من جهتها، ذكرت وسائل إعلام يابانية، أن حادثة أخرى وقعت هذه المرة في أوكيناوا وشارك فيها جندي من مشاة البحرية الأميركية حاول التحرش الجنسي بفتاة محلية "غير معروفة" وتم إلقاء القبض عليه".

يشار إلى أنه خلال الفترة من شباط 2023 حتى أيار 2024، سجلت اليابان 5 حوادث جنسية تورط فيها أفراد عسكريون أميركيون في أوكيناوا، والتي لم يكشف عنها إلّا في نهاية يونيو.
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